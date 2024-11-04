Türkiye ve Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile Maldivler Arasında Tarihi Anlaşma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Maldivler arasında gerçekleştirilen Tercihli Ticaret Anlaşması'nın içeriğini detaylandırdı. Bolat, Maldivler’in Türkiye’ye yönelik kozmetikten elektrikli makinelere, mobilyadan demir çelik ürünlerine kadar çeşitli ürünlerde tarife kontenjanları sağladığını belirtti.

İmzaların Atılması ve Önemi

İstanbul’da imzalanan anlaşma, Bolat ve Maldivler Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Muhammed Saeed tarafından gerçekleştirildi. Bolat, iki ülkenin coğrafi olarak uzak görünse de son yıllarda büyük bir siyasi ve ekonomik yakınlaşma yaşadığını vurguladı. Bu anlaşma, diplomatik ilişkilerin 45. yıl dönümüne denk düşmesi bakımından önemli bir anlam taşıyor.

Ticaret Hacminin Artırılması

Bolat, ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgi hedeflerine ulaşılacağını belirtti. Küresel ticarette artan korumacılığa dikkat çekerken, "Karşılıklı ticareti serbestleştirerek kazan-kazan sonuçları elde etmeyi umuyoruz" dedi.

Derinleşen İkili İlişkiler

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun Türkiye’ye yaptığı ziyaret sonrasında Ticaret Anlaşması'nın sürecinin hız kazanmasından memnuniyet duyulduğunu ifade eden Bolat, Türkiye'nin ticari partner konumunun güçlendiğini vurguladı. Anlaşmanın, sağlık ve tarım ürünleri gibi birçok alanda ticaretin geliştirilmesine olanak tanıyacağı belirtildi.

Ticaret Hedefleri

2023'te karşılıklı ticaretin hacminin 33,5 milyon dolar olduğunu hatırlatan Bolat, bu rakamı en kısa sürede 100 milyon dolara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Anlaşmanın, dinamik ve gelişmeye açık bir yapı ile tasarlandığını belirtti. Türkiye’nin İslam ülkeleriyle ticaretini geliştirme stratejisinin bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Maldivler’in Beklentileri

Maldivler Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Muhammed Saeed ise imzanın bir yıl sonra gerçekleştirildiğini belirtti. Anlaşmanın sağladığı pazar erişim olanaklarının her iki ülke için de önemli faydalar doğuracağına inandığını ifade etti. Saeed, anlaşmanın 1 Ocak 2025'te etkinleştirilmesi için çalışmaların yapılmasını önerdi.

Türkiye ile Maldivler arasında Tercihli Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Bolat ve Maldivler Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Muhammed Saeed tarafından İstanbul'da imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, törene katılarak konuşma yaptı.

Türkiye ile Maldivler arasında Tercihli Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Bolat ve Maldivler Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Muhammed Saeed tarafından İstanbul'da imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, törene katılarak konuşma yaptı.