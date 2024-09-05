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Türkiye ve Mısır Arasındaki Uçak Seferleri 2 Kat Artıyor

Türkiye ve Mısır arasındaki uçak seferleri, imzalanan mutabakat zaptıyla haftalık 67 frekansa yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:25
Türkiye ve Mısır Arasındaki Uçak Seferleri 2 Kat Artıyor

Uçak Seferleri Artış Gösteriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye ile Mısır arasındaki uçak seferlerinin 2 katına çıkacağı müjdesini verdi. İmzalanan mutabakat zaptı ile mevcut haftalık 30 frekans, 67 frekansa çıkarılacak.

Stratejik Anlaşmalar Yapıldı

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin başkanlığında yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında sivil havacılık, demir yolu ve bilgi iletişim teknolojileri alanlarında üç önemli anlaşmanın imzalandığını belirtti.

Uygulama Detayları

Sivil havacılık alanında yapılan anlaşma sayesinde, Türk Hava Yolları (THY) İstanbul-Kahire hattında haftalık 28, AnadoluJet de Sabiha Gökçen-Kahire hattında 5 frekans uçuş gerçekleştirecek. Ayrıca, Mısır’ın popüler turistik destinasyonlarına da seferler düzenlenecek.

Demir Yolu İşbirliği

Uraloğlu, demir yolu sektöründe gerçekleştirilen anlaşmanın altyapı geliştirmesi, bakım onarımı ve trafik yönetimini kapsadığını ifade etti. Bu işbirliği ile Türkiye ve Mısır arasında teknik ziyaretler yapılacak.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri İşbirliği

Mısır İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile yapılan mutabakat, iki ülke arasında telekomünikasyon ve siber güvenlik alanında bilgi paylaşımını öngörüyor. Bütün bu gelişmelerin ekonomik faaliyetler ve turizm açısından önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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