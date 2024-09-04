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Türkiye ve Mısır'dan Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Mısır, tarım alanında bilimsel ve ekonomik işbirliği için mutabakat imzaladı. Bu adım ticareti artırmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 21:08
Türkiye ve Mısır'dan Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması

Türkiye ile Mısır Arasında Tarım İşbirliği Anlaşması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ve Mısır hükümetleri arasında önemli bir adım atıldığını duyurdu. "Tarım Alanında Bilimsel, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile iki ülke arasındaki tarım ilişkilerinin güçlendirileceği hedefleniyor.

Hedefler ve Faydalar

Bakan Yumaklı'nın yaptığı açıklamada, bu mutabakatla tarım ürünlerinin ticaretinin artırılması ve sürdürülebilir üretime katkıda bulunulması amaçlandığını belirtti. Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, anlaşmanın iki ülke için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmeler ve İmzalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Yumaklı, ülkeler arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini vurguladı. İki ülke arasındaki bu tür görüşmelerin önemi, tarım alanında ortak projelerin geliştirilmesi ve başarılı uygulama örneklerinin paylaşılmasına dayanıyor.

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