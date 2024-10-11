Türkiye ve Norveç Arasındaki Aqua Kültür İşbirliği İzmir'de Tartışıldı

İzmir'de Su Ürünleri Forumunda Türkiye-Norveç İşbirliği

İzmir'de gerçekleşen Aqua Kültür Kontak Forumu, Türkiye ve Norveç arasındaki su ürünleri yetiştiriciliği işbirliğini pekiştirmek amacıyla düzenlendi. Forum, sektörün sürdürülebilirlik uygulamaları ve teknolojik yeniliklerin değerlendirilmesine odaklandı.

Norveç Büyükelçisi'nden Destek Mesajı

Forumun açılışında, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Türkiye ve Norveç arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Norveç'in aqua kültür (kültür balıkçılığı) teknolojilerinde lider olduğunu belirten Gaarder, Türkiye'nin bu alandaki ilerlemesini de vurguladı. "Sürdürülebilir ve temiz deniz teknolojilerine ihtiyaç var, bu bağlamda bilgi ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeliyiz," dedi.

İşbirliği Hedefleri ve Ticaret Verileri

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, iki ülkenin 2023 yılı ticaret hacminin 1,9 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise Türkiye'nin 2023 yılı su ürünleri üretiminin 1 milyon ton olduğunu ve 2024'te 2 milyar doları aşan bir ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Oturumlar ve Gelecek Projeler

Forumun ilk oturumu, Türkiye ve Norveç arasındaki su ürünleri işbirlikleri ve ortak projeleri ele aldı. Gün boyunca devam edecek oturumlarla, yerel ve uluslararası düzeyde sektör temsilcilerine bilgi alışverişi yapma ve yeni işbirlikleri geliştirme fırsatı sunulacak.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.

İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi. Fuar İzmir'deki sergide, çeşitli teknolojik su ürünleri yer aldı.