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Türkiye ve Pakistan Arasında Ticaret Anlaşmaları İmzalandı

Türkiye ve Pakistan ticaret büyümesini hedefliyor. Yeni anlaşmalar, iş insanlarına fırsatlar sunacak.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:04
Türkiye ve Pakistan Arasında Ticaret Anlaşmaları İmzalandı

Ticaret Anlaşmaları İmzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası önemli ticaret anlaşmalarının imzalandığını duyurdu. Bu anlaşmalar, iki ülke iş insanlarının ticaret imkanlarını geliştirmek adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kapsamın Genişletilmesi

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyareti sırasında Pakistan'da mevkidaşı ile bir araya geldiklerini belirtti. Görüşmelerde, ikili ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefinin altını çizen Bolat, bu doğrultuda çeşitli önerilerde bulunduklarını ifade etti.

Ekonomik İşbirliği ve Yeni Fırsatlar

Bakan, yapılan anlaşmaların Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaretin önünü açacağını, yeni fırsatlar yaratacağını ve ekonomik işbirliğini derinleştireceğini kaydetti. Bolat, "Türk ve Pakistanlı iş insanlarının ticaret imkanlarını geliştirmek amacıyla mal ticareti anlaşmasının kapsamının genişletilmesi, eximbanklar arasında işbirliği, helal sertifikasyonunda ortak çalışmalar ve menşe belgelerinin dijital doğrulanması konularında mutabakat zaptları imzaladık"

Anlaşmaların Avantajları

Bolat, imzalanan bu anlaşmaların ihracatçılar ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunacağını, aynı zamanda ikili ticaretin büyümesine, çeşitlenmesine ve dengeli bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

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