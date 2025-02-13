Türkiye ve Pakistan Arasında Ticaret Anlaşmaları İmzalandı

Ticaret Anlaşmaları İmzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası önemli ticaret anlaşmalarının imzalandığını duyurdu. Bu anlaşmalar, iki ülke iş insanlarının ticaret imkanlarını geliştirmek adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kapsamın Genişletilmesi

Bakan Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyareti sırasında Pakistan'da mevkidaşı ile bir araya geldiklerini belirtti. Görüşmelerde, ikili ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefinin altını çizen Bolat, bu doğrultuda çeşitli önerilerde bulunduklarını ifade etti.

Ekonomik İşbirliği ve Yeni Fırsatlar