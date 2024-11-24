DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.345.755,17 0,78%

Türkiye ve Rusya'dan Turizmde 2024 Stratejisi

Türk ve Rus yetkililer, 2024 turizm sezonunu ve helal turizmi Grozni'de ele aldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:39
Türkiye ve Rusya'dan Turizmde 2024 Stratejisi

Türk ve Rus Yetkililer Turizmde 2024 Stratejisini Belirledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev, 2024 turizm sezonundaki gelişmeleri istişare etmek üzere Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de bir araya geldi.

Toplantıda, Türk ve Rus yetkililerin 2024 turizm sezonunun yanı sıra helal turizm konularını detaylı bir şekilde ele aldığı ifade edildi. Rusya'nın kalite kontrol kurumu Roskaçestvo tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14'üncü Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı'nın da gerçekleştirildiği belirtildi.

Tarafların, helal turizm alanındaki gelişmeler üzerinde durduğu açıklamada, Roskaçestvo'nun 'Muslim Friendly' standardını Rusya standardı ile uyumlu hale getirilmesi önerisini yaptığı açıklandı.

Roskaçestvo Sertifikasyon ve Sınıflandırma Kuruluşu Başkanı Alexandra Kudela, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Tek tip standartların oluşturulması, hizmet kalitesini, turist güvenini ve ilgisini artıracak, bu da ikili bağlarımıza güç katacaktır. Sonuç olarak, turist akışının artması ve Türkiye ile Rusya'nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DSİ'ye 515 Yeni İşçi Alımı Yapılacak
2
Togo'dan Türk Firmalarına Vergisiz İhracat Fırsatı: Avrupa ve ABD Pazarları Hedefte
3
Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi
4
Türkiye ve Rusya'dan Turizmde 2024 Stratejisi
5
Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma: En Yüksek 3 Bin Lira!
6
Başkentray, 20 Kasım'da 94 Bin 84 Yolcu Taşırken Rekor Kırdı
7
Gölpınar Hitit Barajı, Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'nde!

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı