Türkiye ve Rusya'dan Turizmde 2024 Stratejisi

Türk ve Rus Yetkililer Turizmde 2024 Stratejisini Belirledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev, 2024 turizm sezonundaki gelişmeleri istişare etmek üzere Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de bir araya geldi.

Toplantıda, Türk ve Rus yetkililerin 2024 turizm sezonunun yanı sıra helal turizm konularını detaylı bir şekilde ele aldığı ifade edildi. Rusya'nın kalite kontrol kurumu Roskaçestvo tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14'üncü Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı'nın da gerçekleştirildiği belirtildi.

Tarafların, helal turizm alanındaki gelişmeler üzerinde durduğu açıklamada, Roskaçestvo'nun 'Muslim Friendly' standardını Rusya standardı ile uyumlu hale getirilmesi önerisini yaptığı açıklandı.

Roskaçestvo Sertifikasyon ve Sınıflandırma Kuruluşu Başkanı Alexandra Kudela, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, "Tek tip standartların oluşturulması, hizmet kalitesini, turist güvenini ve ilgisini artıracak, bu da ikili bağlarımıza güç katacaktır. Sonuç olarak, turist akışının artması ve Türkiye ile Rusya'nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.