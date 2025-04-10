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Türkiye ve Somali'den Karada Petrol ve Gaz Arama Anlaşması

Türkiye, Somali ile karada petrol ve gaz arama anlaşması imzalayarak enerji işbirliğini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:40
Türkiye ve Somali'den Karada Petrol ve Gaz Arama Anlaşması

Türkiye ve Somali Karada Petrol ve Gaz Arama Anlaşması İmzaladı

Türkiye, Somali ile karada petrol ve gaz arama faaliyetleri için önemli bir anlaşma imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, bu anlaşma çerçevesinde önümüzdeki aylarda Somali'deki çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Anlaşmanın Detayları

Bayraktar ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed arasında gerçekleşen imza töreninde, anlaşmanın kapsamı ile ilgili bilgiler verildi. Bayraktar, yapılan anlaşmanın, deniz üstü saha çalışmalarına yeni bir halka eklediğini belirterek, "Türkiye Petrolleri ile Somali Petrol Otoritesi arasında kara sahalarında bir ortaklık gerçekleştirilmiş oldu." dedi.

Söz konusu anlaşma ile yaklaşık 16 bin kilometrekarelik 3 kara sahasında petrol ve gaz araması yapılacağını ifade eden Bayraktar, ilk etapta sismik çalışmaların ardından sondaj faaliyetlerine geçileceklerini vurguladı.

İşbirliği ve Gelecek Hedefleri

Bayraktar, bu işbirliğinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini ve gelecekte Somali'deki maden projeleri üzerinde de çalışacaklarını ifade etti. Sürecin, Somali'nin kalkınmasına ve istikrarına büyük katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Oruç Reis Sismik Çalışmaları ve Zirve

Bakan Bayraktar, geçen yıl imzalanan üretim paylaşım anlaşması doğrultusunda Oruç Reis Sismik Arama Gemisi'nin faaliyetlerine de değindi. Geminin, 15 bin kilometrekarelik deniz sahasında %78 oranında sismik faaliyetleri tamamladığını belirtti. Ayrıca, 2 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek Uluslararası Tabii Kaynaklar Zirvesi hakkında bilgi vererek, bu organizasyonun dünyanın çeşitli yerlerinden bakanları ve şirketlerini bir araya getireceğini kaydetti.

Somali’nin Hedefleri

Somali'nin Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, bu anlaşmanın tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin desteğiyle Somali’nin yerel kaynaklarını geliştirme hedefinde olduklarını ifade etti. Madencilik alanındaki işbirliklerinin de gündemde olduğunu belirtti.

Bugün imzalanan bu anlaşma, Türkiye ve Somali'nin enerji ve maden kaynaklarını birlikte geliştirme konusunda attıkları önemli bir adım olarak tarihe geçecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed'in katılımıyla Bakanlıkta "Türkiye ve Somali arasında Somali kara alanlarında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması" imza töreni gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed'in katılımıyla Bakanlıkta "Türkiye ve Somali arasında Somali kara alanlarında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması" imza töreni gerçekleşti.

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