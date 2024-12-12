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Türkiye'ye 10 Ayda 8,5 Milyar Dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım

Yılın ilk 10 ayında Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım 8,5 milyar dolara ulaştı. En fazla yatırım yapan ülkeler ise Hollanda, Almanya ve ABD oldu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 17:06
Türkiye'ye 10 Ayda 8,5 Milyar Dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım

Türkiye'ye Uluslararası Yatırımda Önemli Artış

Türkiye, yılın 10 ayında 8.5 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekti. En çok yatırım yapan ülkeler arasında Hollanda, Almanya ve ABD öne çıkıyor.

Yatırımcıların Tercih Ettikleri Ülkeler

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri ile birlikte Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenini duyurdu. Bu verilere göre, ocak-ekim döneminde ülkemize gelen yatırım miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 1 azalma gösterdi.

Yatırım Sektörleri ve Dağılımı

Ekim ayında UDY girişlerinin 417 milyon doları yatırım sermayesi, 170 milyon doları borçlanma araçları ve 188 milyon doları gayrimenkul satışı yoluyla gerçekleşti. Toplamda, ekimde gelen UDY girişi 770 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ekim ayındaki yatırım sermayesinin dağılımında ise 417 milyon dolarlık girişin 104 milyon doları (%25) toptan ve perakende ticaret yatırımlarından oluştu. Ulaşım araçları imalatı sektörü, yatırım sermayedeki %17'lik payı ile dikkat çekti. Bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler gibi diğer sektörler de %8'er payla önemli bir yatırım aldılar.

Ülkelerin Yatırım Dağılımı

2002-2023 döneminde Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlarda AB ülkelerinin payı %58 iken, bu yılın 10 ayında bu oran %49 olarak kaydedildi. Diğer Avrupa ülkeleri ise %21 ile ikinci sırada yer aldı.

Özellikle ekim ayında Türkiye'ye gelen UDY'nin %23'ü Almanya, %16'sı Hollanda, %15'i Birleşik Krallık ve %15'i ABD kaynaklı oldu. Ocak-ekim döneminde ise en çok yatırım yapan ülkeler sırasıyla Hollanda (885 milyon dolar), Almanya (598 milyon dolar) ve ABD (524 milyon dolar) şeklinde belirlendi.

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