Türkiye'ye 2024'te 12,5 Milyar Dolar İhracat Hedefi

Türkiye’den Yıl Sonu İhracat Hedefi 12,5 Milyar Dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün geçen yıl 11,9 milyar dolar değerinde dış satım yaptığını duyurdu. TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, bu başarıyı değerlendirerek sektörün ihracattaki önemine vurgu yaptı.

2023 İhracat Rakamları

Tiryakioğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, 2023 yılı itibarıyla toplam hububat ihracatı 13,5 milyon ton seviyesine ulaştı ve kilogram başına ortalama ihracat fiyatı yüzde 3,5 artışla 0,88 dolar oldu. Ancak, haziran-ekim döneminde uygulanan buğday ithalatı yasağı, buğday unu ihracatını yüzde 20,9 oranında azaltarak, toplam ihracattaki payını yüzde 9,7 seviyesine düşürdü.

Bu süreçte, tatlı bisküvi ve gofret ihracatı ise 973 milyon dolara ulaşarak, yüzde 9,1 artış gösterdi ve sektör genelinde ikinci sırayı aldı.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

Sektörde ihracatın en fazla yapıldığı ülke Irak oldu ve ihracat değeri 2,1 milyar dolar olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, ABD ve Suriye ile de önemli ticaret ilişkileri sürdürülmekte. Tiryakioğlu, Almanya ve Cezayir ile olan hububat ihracatının da dikkat çekici olduğunu belirtti.

2024 Yılı Beklentileri

2002 rokından bu yana ciddi bir ivme kazanan sektör, 12 milyar dolar seviyesindeki ihracatını 2023 yılında %2,7 pay ile kapattı. Tiryakioğlu, bu yıl yüzde 7 seviyesinde bir artışla 12,5 milyar dolar üzerinde bir ihracat rakamına ulaşma hedefini vurgulayarak, yeni bir rekora imza atacaklarına inandığını ifade etti.