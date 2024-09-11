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Türkiye, Yeni Petrol Keşifleri ile Üretim Hedeflerini Artırıyor

Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin petrol üretimini artırmayı hedefliyor ve yeni keşifler için planlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:51
Türkiye, Yeni Petrol Keşifleri ile Üretim Hedeflerini Artırıyor

Türkiye, Petrol Üretiminde Yeni Hedefler Belirliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol üretiminde önemli adımlar atmayı hedeflediğini duyurdu. Bakan Bayraktar, üretim oranlarının artırılması yönünde hazırlıkları olduğunu belirtirken, "Üretimi arttırırken, senede 2-3, 3-4 tane yeni keşif için kuyu kazma hedefimiz var," ifadelerini kullandı.

Yeni Keşifler İçin Hedefler

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol keşiflerinin önemli bir strateji olduğunu vurgulayarak, bu alanda atılacak adımlarla birlikte ülkedeki enerji potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılacağını ifade etti.

Bu bağlamda, Türkiye'nin enerji kaynaklarını değerlendirme çabaları ve yeni oluşumlar, enerji bağımsızlığı açısından büyük bir önem taşımaktadır.

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