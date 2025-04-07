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Türkiye Yerli GPS Uygulaması İle Dışa Bağımlılığı Azaltacak

Türkiye, kendi uyduları üzerinden hassas konum verisi sağlayacak yerli GPS uygulamasını hayata geçirecek.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:09
Türkiye Yerli GPS Uygulaması İle Dışa Bağımlılığı Azaltacak

Türkiye, stratejik altyapılardaki dışa bağımlılığını azaltmak ve uzayda etkisini artırmak amacıyla Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi kurma hazırlıklarına başladı. Bu sistem, Türkiye’ye ait uydular üzerinden hassas konum, navigasyon ve zamanlama verileri sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından derlenen bilgilere göre, sanayi üretiminde otomasyon ve bağlı sistemlerin artmasıyla siber tehditler de çoğalıyor. Bu nedenle, sanayi alanında siber güvenlik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve endüstriyel otomasyon sistemlerinin korunması kritik bir öneme sahip.

Yerel teknolojilerle geliştirilen siber güvenlik çözümleri, Türkiye’nin dijital altyapısını koruma altına alacak ve dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir aktör olmasına yardımcı olacak.

Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi; askeri operasyonların güvenliğinden sivil iletişim ağlarının sürekliliğine, akıllı ulaşım sistemlerinden hassas tarım uygulamalarına kadar birçok alanda önemli işlevler üstlenecek.

Ön fizibilite çalışmaları, atomik saat geliştirilmesi ve mevcut sistemlerin dayanıklılığını artırmak adına önemli adımlar atılıyor. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Türkiye Uzay Ajansı işbirliğiyle üretilen rubidyum atomik saatinin prototipinin uzay kalifikasyon testleri devam ediyorken, küp uydu tasarımı da tamamlandı.

Ayrıca, yerli bir harita ve navigasyon uygulaması geliştirilerek, Türkiye’ye özgü ulaşım ve şehir planlaması ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Bu dijital platformlar, teknolojik bağımsızlığı güçlendirecek ve dışa bağımlılığı azaltacak.

Dijital bağımsızlık ve güvenliğin sağlanması üzerine odaklanmanın yanı sıra, Türkçe büyük dil modellerinin ve yapay zeka destekli uygulamaların geliştirilmesi de öncelikler arasında yer alıyor.

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