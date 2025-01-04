Türkiye, Yeşil Hidrojen Üretiminde Küresel Bir Merkez Olma Yolunda İlerliyor

Türkiye'nin Yeşil Hidrojen Üretim Potansiyeli

Endüstriyel ve Medikal Gaz Şirketi Linde Gaz AŞ Genel Müdürü Adnan Ünal, Türkiye'nin sahip olduğu güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeliyle, bölgesinde güçlü bir yeşil hidrojen üretim merkezi olma fırsatına sahip olduğunu belirtti. Ünal, Türkiye'nin bu potansiyeli gerçekleştirmesine yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hidrojenin Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Önemi

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hidrojenin fosil yakıtlara alternatif olması ve yerinde üretim imkanı tanımasından dolayı dikkat çekici bir kaynak haline geldiğini dile getirdi. Türkiye ve çevresinde uzun yıllardır çeşitli yöntemlerle gri, mavi ve yeşil hidrojen ürettiklerini belirten Ünal, şirket olarak doğalgaz buhar reformasyonu (SMR) ve elektroliz tesisleri ile önemli tecrübe ve birikim sunduklarını açıkladı.

Yatırımlar ve Gelecek Tahayyülleri

2024 yılı için iki önemli yatırım kararı aldıklarını belirten Ünal, bunlardan birinin Denizli’de gerçekleştirilecek ek karbondioksit üretim yatırımı, diğerinin ise Balıkesir tesisinde yapılacak azot sıvılaştırıcı yatırımlar olduğunu ifade etti. Ünal, Türkiye'nin hidrojen yol haritasını yayımlayan dünyadaki 70’in üzerinde ülkeden biri olduğunu vurguladı.

Hidrojenin Geleceği ve Ekonomik Rolü

Ünal, 2025 ve takip eden yıllarda hidrojenin giderek daha fazla önem kazanacağını öngördüğünü belirterek, Türkiye’nin taraf olduğu Paris Anlaşması ve 2026 itibariyle yürürlüğe girecek Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının hidrojen teknolojileri için kritik olduğunu ifade etti.

Hidrojenin Sektörel Kullanımları

Hidrojenin, kimya, rafineri, çelik ve çimento endüstrilerindeki mevcut kullanım alanlarının yanı sıra, dekarbonizasyon sağlamak amacıyla fosil yakıtlar için bir alternatif olabileceğini belirten Ünal, yenilenebilir enerji kaynaklarının karbonsuz depolama yöntemleri için de büyük potansiyel sunduğuna dikkat çekti. Ancak, mevcut koşullarda yeşil hidrojen, diğer hidrojen türlerine göre maliyet açısından daha yüksektir ve bu yüzden yapılacak teşvikler ile maliyetlerin düşürülmesi kritik önem taşımaktadır.

Endüstriyel ve Medikal Gaz Şirketi Linde Gaz AŞ Genel Müdürü Adnan Ünal, AA muhabirine şirketin yeni yıl hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede hidrojenin fosil yakıtlara alternatif oluşu ve yerinde üretime imkan tanımasıyla diğer kaynaklar içinde öne çıktığını belirtti.

Endüstriyel ve Medikal Gaz Şirketi Linde Gaz AŞ Genel Müdürü Adnan Ünal, AA muhabirine şirketin yeni yıl hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede hidrojenin fosil yakıtlara alternatif oluşu ve yerinde üretime imkan tanımasıyla diğer kaynaklar içinde öne çıktığını belirtti.