DOLAR
34 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.821,49 0%
BITCOIN
1.990.461,56 0%

Türkiye, Yüksek Teknoloji Yatırımlarında Hedeflerini Büyütüyor

Bakan Kacır, HİT-30 Programı ile Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımlarını güçlendireceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:29
Türkiye, Yüksek Teknoloji Yatırımlarında Hedeflerini Büyütüyor

Teknoloji Yatırımları İçin Hızla İlerliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle HİT-30 Programı çerçevesinde Türkiye'de yüksek teknoloji yatırımlarının artan ilgisine dikkat çekti. Kacır, "Bu yıl sonuna kadar birkaç büyük yatırımı duyurmayı planlıyoruz," dedi.

İstanbul: Teknoloji ve İnovasyonun Merkezi

Bakan Kacır, İstanbul Havalimanı'nın global ölçekte bir teknoloji ve insan kaynağı merkezi olma yönünde önemli bir adım attığını belirtti. Kacır, "Türkiye son 22 yılda büyük bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi yarattı," ifadesini kullandı.

Girişimcilere Özel Destekler

Türkiye Tech Visa Programı aracılığıyla, teknoloji girişimlerinin Türkiye’ye büyük bir ilgi göstermesini sağladıklarını kaydeden Kacır, "Bu program ile nitelikli insan kaynaklarına hızlandırılmış çalışma ve ikamet izinleri sunarak girişimcileri destekleyeceğiz," dedi.

Yerli ve Yabancı Yatırımlardaki Hedefler

Kacır, Türkiye’nin milyar dolar değerindeki teknoloji girişimlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, 2030 yılına kadar 100 bin yeni teknoloji girişimi doğmasını planladıklarını vurguladı. Ayrıca, Atatürk Havalimanı'nda dünyanın en büyük teknoparkını kuracaklarını da ifade etti.

Yabancı Yatırımcılarla Görüşmeler Sürüyor

Kacır, Chery ile henüz bir yatırım anlaşması yapılmadığını belirtirken, başka markalarla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Yatırımların sadece üretim değil, aynı zamanda AR-GE ve inovasyon yatırımları olarak planlandığını açıkladı.

Küresel Rekabette İddialı Olacağız

Türkiye’nin, nitelikli insan kaynağını çekme konusundaki hedefleri ile ilgili olarak Kacır, “Küresel yatırımcılara Türkiye'nin sadece bir pazar olmadığını, aynı zamanda teknoloji geliştirme merkezi olduğunu vurgulamak istiyoruz,” dedi.

Yatırım Konferansı Yakında

Kacır, HİT-30 Programı ve yüksek teknoloji alanındaki yatırımlar için önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı levelinde uluslararası bir yatırım konferansı gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Kısacası Bakan Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliği için cazibe merkezi olma hedefini güçlendirdiğini ve önümüzdeki yıllarda büyük yatırımlar beklendiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dacia Duster'ın fiyatı sert çakıldı! ÖTV muafiyetli yeni fiyatı şoke edecek
2
Türkiye, Yüksek Teknoloji Yatırımlarında Hedeflerini Büyütüyor
3
Hazine, İki İhalede 54,8 Milyar Lira Borçlandı
4
Brüksel'de Audi Çalışanları İçin Dayanışma Gösterisi
5
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali'ye Gidiyor
6
TCMB Güncel Döviz Kurları
7
31 Mart'a kadar başvurana 7500 TL nakit para! Başvurmayanın hakkı yanar

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar