Türkiye, Yüksek Teknoloji Yatırımlarında Hedeflerini Büyütüyor

Teknoloji Yatırımları İçin Hızla İlerliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle HİT-30 Programı çerçevesinde Türkiye'de yüksek teknoloji yatırımlarının artan ilgisine dikkat çekti. Kacır, "Bu yıl sonuna kadar birkaç büyük yatırımı duyurmayı planlıyoruz," dedi.

İstanbul: Teknoloji ve İnovasyonun Merkezi

Bakan Kacır, İstanbul Havalimanı'nın global ölçekte bir teknoloji ve insan kaynağı merkezi olma yönünde önemli bir adım attığını belirtti. Kacır, "Türkiye son 22 yılda büyük bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi yarattı," ifadesini kullandı.

Girişimcilere Özel Destekler

Türkiye Tech Visa Programı aracılığıyla, teknoloji girişimlerinin Türkiye’ye büyük bir ilgi göstermesini sağladıklarını kaydeden Kacır, "Bu program ile nitelikli insan kaynaklarına hızlandırılmış çalışma ve ikamet izinleri sunarak girişimcileri destekleyeceğiz," dedi.

Yerli ve Yabancı Yatırımlardaki Hedefler

Kacır, Türkiye’nin milyar dolar değerindeki teknoloji girişimlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, 2030 yılına kadar 100 bin yeni teknoloji girişimi doğmasını planladıklarını vurguladı. Ayrıca, Atatürk Havalimanı'nda dünyanın en büyük teknoparkını kuracaklarını da ifade etti.

Yabancı Yatırımcılarla Görüşmeler Sürüyor

Kacır, Chery ile henüz bir yatırım anlaşması yapılmadığını belirtirken, başka markalarla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Yatırımların sadece üretim değil, aynı zamanda AR-GE ve inovasyon yatırımları olarak planlandığını açıkladı.

Küresel Rekabette İddialı Olacağız

Türkiye’nin, nitelikli insan kaynağını çekme konusundaki hedefleri ile ilgili olarak Kacır, “Küresel yatırımcılara Türkiye'nin sadece bir pazar olmadığını, aynı zamanda teknoloji geliştirme merkezi olduğunu vurgulamak istiyoruz,” dedi.

Yatırım Konferansı Yakında

Kacır, HİT-30 Programı ve yüksek teknoloji alanındaki yatırımlar için önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı levelinde uluslararası bir yatırım konferansı gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Kısacası Bakan Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliği için cazibe merkezi olma hedefini güçlendirdiğini ve önümüzdeki yıllarda büyük yatırımlar beklendiğini ifade etti.