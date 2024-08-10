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Türkiye Yüzyılı'nda Kadın İstihdamına Önemli Destekler

İş-Pozitif projesi ile 408 bin kadın istihdam edildi, hedef 1 milyon. Kadınların güçlenmesi Türkiye’nin geleceği için kritik.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:35
Türkiye Yüzyılı'nda Kadın İstihdamına Önemli Destekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Sivas'ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sivas'ta düzenlenen etkinlikte İş-Pozitif projesinin başarılarını vurguladı. Proje sayesinde 408 bin 139 kadının işe yerleştirildiğini ve hedefin yıl sonuna kadar 1 milyon kadın istihdamı olduğu belirtti.

Milli Müdafaadan Türkiye Yüzyılı'na Kadınların Rolü

Projenin tanıtımında, kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmadaki önemine dikkat çeken Işıkhan, "Kadın istihdamı istihdam politikalarımızın önemli bölümünü teşkil ediyor. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu, kadın-erkek herkesin bu süreçte yer almasıdır," dedi.

Milli Mücadele Dönemi ve Kadınların Fedakarlığı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de kadınların tarihsel katkılarına vurgu yaparak, "Milli Mücadele döneminde kadınların rolü unutulmaz," ifadesinde bulundu.

İstihdamda Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Projeler

Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile kadınların çalışma hayatına katılımını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy de katılım sağladı.

Bakan Işıkhan, program sonunda yerel firmalara katılımlarından dolayı plaket verirken, "Kadınların gücüyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz," dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, valiliği ziyaret etti. Işıkhan, şeref defterini imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, valiliği ziyaret etti. Işıkhan, şeref defterini imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, valiliği ziyaret etti. Işıkhan, şeref defterini imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, valiliği ziyaret etti. Işıkhan, şeref defterini imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, valiliği ziyaret etti. Işıkhan, şeref defterini imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, valiliği ziyaret etti. Işıkhan, şeref defterini imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, valiliği ziyaret etti. Işıkhan, şeref defterini imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, valiliği ziyaret etti. Işıkhan, şeref defterini imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, valiliği ziyaret etti. Işıkhan, şeref defterini imzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, valiliği ziyaret etti. Işıkhan, şeref defterini imzaladı

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