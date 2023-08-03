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Türkiye'de zam gelmeyen tek üründü! Artık onunda fiyatı artıyor

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Türkiye'de zam gelmeyen tek üründü! Artık onunda fiyatı artıyor
Plastik poşetlere zam geldi! Türkiye'nin en ucuz ürünü artık daha pahalı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte plastik poşetlerin fiyatı yükseldi. İşte poşetlerin yeni fiyatı...

Son yıllarda çevreyi korumak ve plastik atıkları azaltmak amacıyla başlatılan plastik poşet ücretlerine yeni bir zam haberi geldi. Türkiye'nin en ucuz ürünü olan plastik poşetler artık daha yüksek bir fiyatla satılacak. 

POŞET ÜCRETİ 38,5 KURUŞA YÜKSELDİ

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Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak tüm 81 il geneline duyurulan karara göre, plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı güncellendi ve 1 Ocak 2019'da başlatılan uygulama kapsamında 25 kuruş olan poşet ücreti, adet başına 38,5 kuruşa yükseltildi.

Uzun yıllardır zam gelmeyen plastik poşetlerin fiyatına yapılan bu artış, vatandaşlar arasında tartışmalara neden oldu. Çevre bilincinin artırılması ve plastik atıkların azaltılması amacıyla başlatılan uygulamanın faydaları ve zararları hakkında çeşitli görüşler dile getiriliyor. Bazıları çevreyi koruma açısından bu tür önlemlerin önemini vurgularken, diğerleri ise artan maliyetin vatandaşları zorlayabileceği konusunda endişeli.

Plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı adı altında satıcılar tarafından ödenen bu ücretin, plastik poşetlerin kullanımının azaltılmasına ve geri dönüşümün teşvik edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Ancak, uygulamanın vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını ve bütçelerini nasıl etkileyeceği önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

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