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Türkiye'nin en fazla altın alan illeri belli oldu! Ankara, İstanbul, İzmir'in listedeki yeri ortaya çıktı

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Türkiye'nin en fazla altın alan illeri belli oldu! Ankara, İstanbul, İzmir'in listedeki yeri ortaya çıktı
2023 yılı en fazla altın alan iller listesi açıklandı. İşte altın zengini iller...

Türkiye'de altın yatırımları açıklandı! İstanbul, en yüksek altın mevduatına sahip megakent olarak öne çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki bankalardaki altın mevduatı yılın ilk 6 ayında %55,3 arttı. 2023'te altın, vatandaşların tercihi oldu ve bankalardaki toplam mevduat 699 milyar 980 milyon TL'ye yükseldi. İstanbul, altın mevduatının en yüksek olduğu il olarak belirlendi. BDDK verilerine göre, altın yatırımı yapan iller sıralamasında İstanbul zirvede yer alıyor. Altın yatırımı yılın ilk yarısında büyük bir artış göstererek ekonomide etkisini gösterdi. İşte detaylar...

altın yatırımı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA GÖRE EN ÇOK ALTIN ALAN İLLER

Türkiye'deki altın yatırımları incelendiğinde, en fazla altın yatırımı İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul, 224 milyar 309 milyon lira ile toplam altın mevduatının yüzde 32'sini elinde bulunduruyor. Ardından sırasıyla Ankara ve İzmir geliyor. Başkent Ankara'da altın mevduatı 77 milyar 252 milyon lirayı bulurken, İzmir'de ise bu miktar 42 milyar 927 milyon lira seviyesinde yer alıyor. İşte diğer ayrıntılar...

altın

Altın yatırımında dikkate değer diğer iller de sıralamada kendilerine yer buluyor. Bursa, 24 milyar lira ile dördüncü sırayı alıyor ve altın yatırımcılarının ilgisini çekiyor. Antalya ise 22 milyar 282 milyon lira ile beşinci sırayı elde ediyor, altın yatırımlarının yoğun olduğu bir diğer il olarak öne çıkıyor.

Ancak, altın yatırımı en düşük seviyede olan iller de dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, Ardahan 301 milyon lira ile altın mevduatının en düşük olduğu il konumunda yer alıyor. Ardahan'ı takip eden iller ise Bayburt ve Kilis oluyor. Bayburt'ta altın mevduatı 370 milyon lira seviyesinde iken, Kilis'te bu rakam 375 milyon lira olarak belirleniyor.

Bu verilere dayanarak, Türkiye genelinde altın yatırımlarının özellikle büyük şehirlerde yoğunlaştığı görülüyor. İstanbul'un bu alandaki liderliği, Ankara ve İzmir gibi büyük illerin takip ettiği bir tabloyu ortaya koyuyor. Buna karşın, daha küçük iller arasında altın yatırımlarının daha düşük seviyede olduğu anlaşılıyor.

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