Türkiye'nin gözdesi Fiat Egea 2024 modeliyle göz doldurdu! Satış fiyatı baş döndürdü

Fiat Igea şüphesiz Türkiye'nin en çok satan sedan modelidir. Bunda Egea'nın taksi ve araç kiralama işine müdahil olması önemli rol oynuyor. Tabii ki Egea'nın daha ucuz olması ve daha az yakması da Egea'nın tercih edilmesindeki ana sebeplerden birisidir.

Öncelikle şunu belirtmek lazım, yeni Fiat Egea'nın kasası eskisine göre biraz daha kısa.. Ancak ölçümler arasında anlamlı bir fark yoktur. Arabanın stop lambalarının biraz daha sportif hale geldiğini görebilirsiniz. Ön kısım, mevcut Egia'dan daha eliptik hatlara sahip. Yani şu an piyasada bulunan Fiat Egea gibi agresif tarzda durmuyor. Açıkçası yeni Egea davası beni biraz hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz.





Şimdi bu kasanın satıldığı noktaya geçelim. Yeni nesil Fiat Egea modelleri üç farklı motor seçeneğiyle gelecek ancak dizel seçeneği olmayacak. Yani multijet motor artık tarih oldu denilebilir. Araç motoru hibrit motor seçeneği ile değiştirildi.

Tabii isteyenler için düz tavanlı benzinli motor seçeneği bulunacak. Bu tamamen size kalmış. Lütfen hibrit motor seçeneğinin düz şanzıman ile donatılmadığına dikkat edin.

Avrupa'da yeni Egea artık bazı ülkelerin firmalarında Linea, bazı ülkelerin firmalarında Cronos olarak pazarlanıyor. Ülkemizde Fiat, Egea ismini devam ettirme kararı almıştır. Aslında, bu Fiat'larda yaygındır. Çünkü Türkiye'de kullanılan Egea ismi Avrupa'da Tipo, Amerika'da ise Neon olarak tanıtılmaktadır.





Fiat Kronos, birkaç yıldır Avrupa'da satışta. Bu kasa Türkiye'ye Egea adı altında ithal edilmektedir ve kozmetik kasa olacaktır. Yani şu anda satışta olan Kronos'tan farklı bir kasa ile karşılaşacaksınız. Dipnot olarak şuna da dikkatinizi çekmek isteriz, yeni Egea kasa 2024 yılında satışa sunulacak, bu nedenle fiyat şimdi olduğundan biraz daha yüksek olacak. Ancak Fiat'ın kasa geçişlerinde fahiş zamlar vermeyeceğini bilinmektedir.

Yani mevcut Egea fiyatı ne olursa olsun yeni nesil için fiyat aynı kalacak. O andaki döviz kuru önemlidir. Elbette ek vergilerin kaldırılması ve otomobil vergisi oranının artırılması da önemli ön koşullar da geçerlidir. Bildiğiniz gibi son zamanlarda Türkiye de vergileri artırdı. Dolayısıyla 2024 yılına kadar bizi neyin beklediğini tahmin etmek kolay değil.