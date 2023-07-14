Türkiye'nin ihracat şampiyonu domates oldu: 1,69 milyar dolarlık ihraç edildi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin ocak-haziran döneminde yaş meyve sebze ihracatının 1,69 milyar doları bulduğunu açıkladı. Gürüz, sektörün milli ekonomiye sağladığı döviz girdisinin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, ihracat rakamlarının sektörün gücünü ve büyüme potansiyelini gösterdiğini belirtti.



YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 17 ARTIŞ





Gürüz, Türkiye'nin 2023'ün ilk yarısında gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 17 artışla 1,69 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Bu başarıda Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin yüzde 46 oranında destek verdiğine dikkat çekti.

Özellikle domates, mandalina ve biber gibi ürünlerin ihracatta öne çıktığını belirten Gürüz, 6 ayda 2 milyon 277 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini aktardı. Domatesin yüzde 32 artışla 326 milyon dolarlık, mandalinanın yüzde 35 artışla 228,4 milyon dolarlık ve biberin yüzde 51 artışla 180,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Rusya, Romanya ve Almanya'nın Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında en büyük pazarlar olduğunu belirten Gürüz, Rusya'ya yüzde 10 artışla 498,2 milyon dolarlık, Romanya'ya yüzde 42 artışla 180 milyon dolarlık ve Almanya'ya yüzde 26 artışla 156,6 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin yaş meyve sebze sektöründe gösterdiği bu başarının, ülkenin tarımsal üretim potansiyeli ve kalitesiyle birleştiğinde daha da artacağına dikkat çeken Gürüz, sektörün gelecek dönemde daha da büyüyeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.