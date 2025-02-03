TÜRKLİM 28. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da Gerçekleşti

TÜRKLİM 28. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da Yapıldı

Türk Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), 28. Olağan Genel Kurulu'nu İstanbul'da düzenledi. Genel kurula, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu gibi önemli isimler ve sektör temsilcileri katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ünüvar'ın Vurgu Yaptığı Noktalar

Genel kurulda bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, denizciliğin ekonomi üzerindeki önemine dikkat çekti. Üstün denizcilik hizmetleri sunmak için sürekli çabaladıklarını belirten Ünüvar, 2024'te dünya ticaretinin %88'inin deniz yoluyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Ayrıca, Türkiye'nin limanlarının da bu büyümeye adaptasyon sürecinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Ünüvar, geçen yıl küresel deniz yolu taşımacılığının %2,4 arttığını, bu artışın Türkiye limanlarına da yansıdığını belirtti. Kuru yükte limanlarının %51, sıvı yükte %56, konteynerde %52 ve araç elleçlemesinde %40 kapasite kullanım oranlarına ulaştığını ifade etti.

TÜRKLİM Başkanı Erçelik'in Değerlendirmeleri

TÜRKLİM Başkanı Hamdi Erçelik, 2024 yılının yoğun gündemiyle sektöre önemli gelişmeler sunacağını belirtti. Türkiye’nin coğrafi konumunun sağladığı avantajlarla, doğunun batı, güneyin kuzeyle bağlanmasında kritik bir rol üstlendiğini ifade eden Erçelik, 2024'te toplam elleçlemede %2 ve konteyner işlemlerinde %8’lik bir artış olması öngörüsünde bulundu.

Sektör Temsilcilerinin Görüşleri

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 2025 yılına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, hem yerel hem de uluslararası rekabetin giderek yoğunlaştığına dikkat çekti. Kıran, İsrail'deki krizlerin sona ermesinin ardından potansiyel ticaret artışı yaşanabileceğini dile getirdi.