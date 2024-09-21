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TÜRKPATENT Ülkemizin İnovasyon Hedeflerini PAYLAŞTI

TÜRKPATENT, PATLIB 2024 Konferansı'na ev sahipliği yaparak Türkiye'nin küresel inovasyon hedeflerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:35
TÜRKPATENT Ülkemizin İnovasyon Hedeflerini PAYLAŞTI

TÜRKPATENT Ev Sahipliği Yaptı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 19-20 Eylül tarihleri arasında PATLIB 2024 Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansa katılan isimler arasında Avrupa Patent Ofisi (EPO) Başkanı Antonio Campinos ve TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da yer aldı.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ: KÜRESEL LİDERLİK

Durak, açılış konuşmasında Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile yenilikçilik ve ekonomik gelişim konusunda küresel bir lider olmayı amaçladığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin sınai mülkiyet alanındaki gücünden bahsederek, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayımlanan raporla ülkenin tasarım, marka ve patent başvurularındaki sıralamasını paylaştı.

PATLIB Merkezlerinin Önemi

Durak, Türkiye'nin 54 PATLIB merkeziyle Avrupa'da birinci sırada olduğunu belirtti ve bu merkezlerin teknoloji transferi ile yenilikçiliği desteklemedeki rolünü vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü inovasyon ekosistemi sayesinde uluslararası işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.

EPO Başkanı'nın Görüşleri

EPO Başkanı Antonio Campinos da Türkiye'nin geniş PATLIB ağına sahip olduğunu belirterek, Teknofest gibi etkinliklerde Türkiye'nin yenilikçi projelerini yakından takip ettiğini ve bu projelerin ülkenin inovasyon gücünü bir kez daha gösterdiğini açıkladı.

Gelecek Vizyonu

Kongre kapsamında sınai mülkiyet ve inovasyonun geleceği üzerine önemli oturumlar düzenlendi. Patent araştırma ve stratejisi üzerine uzmanlaşmış birimlerin PATLIB adıyla anıldığını belirten Durak, Türkiye'nin bu alandaki çabalarını ve inovasyon hedeflerini sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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