Türksat 6A 2025'te Hizmete Giriyor: Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu

Türksat 6A'nın Uzay Yarışındaki Rolü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete alınacağını duyurdu. Uraloğlu, uydunun mevcut yörüngesindeki testlerinin başarıyla tamamlandığını ifade ederek, "2025 yılının ilk çeyreğinde de hizmete alarak ülkemizi uzay yarışında bir adım daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Testler ve Hazırlık Sürecinin Detayları

Uraloğlu, 20 Temmuz'da 50 derece doğu test yörüngesine ulaşan Türksat 6A'nın, 35 bin 786 kilometrede sabitlendiğini ve 8 ayrı sistemde yüzlerce teste tabi tutulduğunu aktardı. Uydunun başarılı bir şekilde tüm alt sistem testlerini geçtiğini belirten Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Güç sistemi , uydu yönetimi, yörünge yönelim ve kontrol, kimyasal ve elektrikli itki, ısıl kontrol, telemetri, telekomut ve mesafe ölçüm testleri başarıyla gerçekleştirildi.

, uydu yönetimi, yörünge yönelim ve kontrol, kimyasal ve elektrikli itki, ısıl kontrol, telemetri, telekomut ve mesafe ölçüm testleri başarıyla gerçekleştirildi. Uydunun 50 derece doğu yörüngesinde kuzey-güney ve doğu-batı manevraları netlik kazandı.

Uraloğlu, deneysel tepki tekeri ekipmanının ve güneş algılayıcı ekipmanın başarılı testlerini tamamladığını belirtirken; Ağustos ayında Ctech tarafından üretilen TTM alt sistemine yönelik testlerin de gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yerli Üretimin Getirdiği Avantajlar

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'nin önemli kazanımlar elde edeceğini vurgulayarak, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı ile üretilen uydu parçalarının uzayda başarıyla hizmet vermesinin ihracat fırsatları sunacağını söyledi. "Bu sayede Türkiye, sadece haberleşme uydusu üreten bir ülke olmakla kalmayacak, aynı zamanda tüm uydu parçalarını ihraç edebilecek" ifadelerini kullandı.

Ekonomik ve Teknolojik Etkiler

Uraloğlu, Türkiye'nin sadece bir haberleşme uydusu üreterek 250 milyon dolar ihracat geliri elde edebileceğine dikkat çekerek, bu projenin uydu sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturmasına da katkı sağlayacağını belirtti. Uydunun tasarım ve üretiminde kazanılacak teknoloji ve tecrübe ile Türkiye, önemli bir pazar payına sahip olmayı hedefliyor.