Türksat 6A Kalıcı Yörüngesine Ulaştı: Türkiye'nin Uzay Vizyonu Büyüyor

Türksat 6A, Kalıcı Yörüngesine Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, daimi hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine 6 başarılı ateşleme ile ulaştığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A'yı test süreçlerini tamamlayarak 2025'in ilk çeyreğinde hizmete vereceğiz" şeklinde konuştu.

Yörünge Yolculuğu Başarıyla Tamamlandı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında Türksat 6A'nın 42 derece doğu yörüngesinde yaptığı yörünge yolculuğunu başarıyla tamamladığını belirtti. Türkiye saatiyle 05.00 sıralarında son ateşlemesini gerçekleştiren uydu, 35 bin 786 kilometre yükseklikteki "jeosenkron yörüngesine" ulaşmayı başardı.

Test Süreçleri ve Gelecek Planları

Bakan, Türksat 6A'nın jeosenkron yörüngesinde test edileceğini ve oradaki sürecin tamamlanmasının ardından nihai kabulün yapılacağını ifade etti. Uraloğlu, uydunun Türkiye'nin uzayda geleceğini şekillendireceğini ve dünya üzerindeki gücünü artıracak önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Yüzde Yerlilik ile Üretim Başarıları

Ülkede üretilen her parçanın büyük bir değer taşıdığına dikkat çeken Uraloğlu, Türksat'ın geçmiş projelerinde mühendislerin yer alması sayesinde elde edilen deneyimlerin Türksat 6A'nın en yüksek yerlilik oranıyla üretilmesinde etkili olduğuna değindi. "10 yıl önce sözleşmesi imzalanarak başlatılan Türksat 6A, neredeyse Türksat'ın kuruluşuyla başlayan 20 yıllık hayalin sonucudur" dedi.

Yeni Hedefler ve Küresel Etki

Türkiye'nin, Türksat 6A ile birlikte yeni coğrafyalara hizmet sunma kapasitesini artıracağını belirten Uraloğlu, bu uyduyla beraber Türkiye'nin uydularının ulaştığı toplam nüfusun 5 milyara çıkacağını duyurdu. Böylece Türkiye, kendi haberleşme uyduları ile dünya nüfusunun %65'inden fazlasına ulaşabilecek bir konumda olacak.

Uraloğlu, "Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye'nin uydularının ulaştığı alan, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Türkiye, bu dönüşümle birlikte uzayda da söz sahibi konuma yükseldi" şeklinde sözlerini tamamladı.