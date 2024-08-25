Türksat 6A'nın Uzay Testleri Başarıyla Devam Ediyor: Ekim'de Yörüngesine Gönderilecek

Türksat 6A'nın Uzay Testleri Sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın testlerinin 50 derece doğu yörüngesinde başarıyla devam ettiğini duyurdu. Bakan, uydunun Ekim ayı sonuna doğru 15 yıl görev yapacağı 42 derece doğu yörüngesine gönderileceğini açıkladı.

Test Süreci ve Başarılar

Uraloğlu, yazılı açıklamasında Türksat 6A'nın uzay yolculuğunun olumlu bir şekilde ilerlediğini ve yazılım ile sistem testlerinin sürdüğünü bildirdi. Türksat 6A, 20 Temmuz'da 50 derece doğu test yörüngesine ulaştı ve burada antenleri ilk kez açıldı. Yörünge manevraları için yapılan 5 ateşleme ile 35 bin 786 kilometrede sabitlendi.

8 Farklı Sistem Test Ediliyor

Bakan Uraloğlu, “Türksat 6A’nın görevine başlaması için çeşitli sistem testleri yapılıyor. Uydumuzun güç alt sistemi, uydu yönetim alt sistemi ve elektrikli itki alt sistemi gibi 8 farklı sistemde testler başarıyla sürüyor,” diyerek projede gelinen aşamayı vurguladı.

Uluslararası Rekabet Gücü

Uraloğlu, Türksat 6A'nın Türkiye'yi haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasına soktuğuna dikkat çekti. “Bu uydu, dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir adım olacak. Projeye katılan mühendisler sayesinde yerli insan kaynağımız büyüyecek,” şeklinde konuştu.

Yerel ve Milli Üretim Başarısı

Türksat 6A projesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜRKSAT AŞ, TÜBİTAK UZAY gibi kurumların yer aldığını belirten Uraloğlu, uydunun %80'inin yerli üretimle yapıldığını belirtti. ASELSAN, CTECH ve TUSAŞ gibi firmaların katkıları ile önemli teknolojik sistemler geliştirildi.

Yeni Pazar Fırsatları

Türksat 6A'nın 15 yıl boyunca hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, uydunun geniş kapsama alanıyla Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki diğer ülkeleri de kapsama alanına alacağını aktardı. Bu projeyle birlikte Türkiye, uydu ekipmanları ihraç edebilir duruma gelecek.