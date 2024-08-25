Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türksat 6A'nın Uzay Testleri Başarıyla Devam Ediyor: Ekim'de Yörüngesine Gönderilecek

Türkiye'nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A, Ekim ayında görev yörüngesine gönderilmesi planlanıyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 12:54
Türksat 6A'nın Uzay Testleri Başarıyla Devam Ediyor: Ekim'de Yörüngesine Gönderilecek

Türksat 6A'nın Uzay Testleri Sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın testlerinin 50 derece doğu yörüngesinde başarıyla devam ettiğini duyurdu. Bakan, uydunun Ekim ayı sonuna doğru 15 yıl görev yapacağı 42 derece doğu yörüngesine gönderileceğini açıkladı.

Test Süreci ve Başarılar

Uraloğlu, yazılı açıklamasında Türksat 6A'nın uzay yolculuğunun olumlu bir şekilde ilerlediğini ve yazılım ile sistem testlerinin sürdüğünü bildirdi. Türksat 6A, 20 Temmuz'da 50 derece doğu test yörüngesine ulaştı ve burada antenleri ilk kez açıldı. Yörünge manevraları için yapılan 5 ateşleme ile 35 bin 786 kilometrede sabitlendi.

8 Farklı Sistem Test Ediliyor

Bakan Uraloğlu, “Türksat 6A’nın görevine başlaması için çeşitli sistem testleri yapılıyor. Uydumuzun güç alt sistemi, uydu yönetim alt sistemi ve elektrikli itki alt sistemi gibi 8 farklı sistemde testler başarıyla sürüyor,” diyerek projede gelinen aşamayı vurguladı.

Uluslararası Rekabet Gücü

Uraloğlu, Türksat 6A'nın Türkiye'yi haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasına soktuğuna dikkat çekti. “Bu uydu, dışa bağımlılığımızı azaltacak önemli bir adım olacak. Projeye katılan mühendisler sayesinde yerli insan kaynağımız büyüyecek,” şeklinde konuştu.

Yerel ve Milli Üretim Başarısı

Türksat 6A projesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜRKSAT AŞ, TÜBİTAK UZAY gibi kurumların yer aldığını belirten Uraloğlu, uydunun %80'inin yerli üretimle yapıldığını belirtti. ASELSAN, CTECH ve TUSAŞ gibi firmaların katkıları ile önemli teknolojik sistemler geliştirildi.

Yeni Pazar Fırsatları

Türksat 6A'nın 15 yıl boyunca hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, uydunun geniş kapsama alanıyla Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki diğer ülkeleri de kapsama alanına alacağını aktardı. Bu projeyle birlikte Türkiye, uydu ekipmanları ihraç edebilir duruma gelecek.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!