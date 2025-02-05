Türksat Uyduları, Acil Durumlarda İletişim Kesintilerini Ortadan Kaldırıyor

Türksat'tan Acil Durum İletişimi İçin Kritik Adımlar

Türksat AŞ, afet ve acil durumlarda kesintisiz iletişim sağlamak için ülke genelindeki müdahale ekiplerinin iletişim altyapısını güçlendiriyor. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Türksat uydularının, olay anında kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere, Türk Kızılay, Jandarma Genel Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü gibi önemli kurumlar, Türksat uydularına doğrudan bağlanarak acil durumlarda haberleşme güvenliğini sağladı.

Acil Durum Müdahale Ekiplerinin İletişim Altyapısı

Deprem, sel, toprak kayması, yangın ve çığ gibi olaylarda mevcut iletişim altyapısının zarar görmesiyle, acil durum müdahale ekiplerinin ve arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu için iletişim altyapısı Türksat uydularına entegre edildi. Açıklamada, ayrıca şu ifadeler yer aldı: "İlgili kurumlarla yapılan mutabakat kapsamında acil durum müdahale ekiplerine, araçlara ve kurumlara küçük çaplı uydu terminali (VSAT) antenleri kuruldu."

Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularına bağlı olan terminaller sayesinde afet anlarında iletişimin kesilmesinin önüne geçildi. Bu kapsamda, 100 megabite kadar internet hizmeti sağlanarak, ekiplerin anlık bilgi akışı ve operasyonel süreçleri kesintisiz hale getirildi.

Kurulum Detayları

Ayrıca, afet yönetim merkezleri ve sahada görev yapan araçlar için AFAD'a toplam 127 VSAT anteni kurulurken, insani yardım operasyonlarını desteklemek amacıyla Türk Kızılay'a 87 terminal kurulumu gerçekleştirildi. Güvenlik ve asayişin sağlanmasında da önemli bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığına ise 233 uydu terminali entegre edilerek, acil durumlarda güvenlik güçlerinin kesintisiz haberleşmesi sağlandı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele

Özellikle yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelede, müdahale ekipleri arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla iletişim altyapısının doğrudan Türksat uydularına bağlandığı ifade edildi. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanlığına ait araç ve birimlere 21 VSAT anteni kurularak, yangın söndürme operasyonlarında görev alan helikopter ve kara müdahale ekiplerinin karasal iletişim altyapısının bulunmadığı bölgelerde bile anlık olarak iletişim sağlaması hedefleniyor.

Türksat AŞ, afet ve acil durumlarda kritik rol oynayan uyduların, müdahale ekiplerinin iletişim altyapısını kesintisiz hale getirdiğini bildirdi.

Türksat AŞ, afet ve acil durumlarda kritik rol oynayan uyduların, müdahale ekiplerinin iletişim altyapısını kesintisiz hale getirdiğini bildirdi.