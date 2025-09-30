TürkŞeker: 2025-2026 Şeker Pancarı Alım Fiyatı Ton Başına 2 bin 975 Lira

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına 2 bin 975 lira olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:25
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primi dahil ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (TürkŞeker) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, şekerin ülke için stratejik bir ürün olduğu ve tarımdan sanayiye, istihdama kadar geniş etkileri bulunduğu ifade edildi.

"Ülkemizde şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenmiştir. Bakanlık olarak, alınan bu kararın şeker pancarı üreticilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz."

