TURPAK'tan UTTS Çip Ücretleri Üzerine Açıklama

TURPAK'tan UTTS Açıklaması

Çip tedarikçisi TURPAK, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) kullanılacak çiplerin maliyetine dair çarpıtmalara karşı açıklama yaptı. Şirket, 8 milyon aracı kapsayan sistem için çiplerin maliyetinin teknolojik donanım ve özelliklere göre 10 ila 40 dolar arasında değiştiğini belirtti.

Açıklamada, "Bazı mecralarda çiplerin maliyetinin 1 dolar olduğuna ilişkin ortaya atılan iddialar gerçekle bağdaşmamaktadır. Bu fiyatlarla çip temin etmek, dünyanın hiçbir yerinde mümkün değildir," ifadelerine yer verildi.

UTTS İhalesi Hakkında Bilgilendirme

TURPAK, bazı haber kaynaklarında belirtilen ihale ile ilgili de bilgi verdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2023'te UTTS hizmet ve mal alımı için açılan ihaleye, uluslararası ve yerli birçok firma gibi TURPAK'ın da katılma isteği bulunduğu kaydedildi. Ancak, ihale şartnamesinde yer alan 100 milyon doları aşan yatırım ve finansman gereklilikleri, ürün alım garantisinin verilmemesi ile yurt içinde üretim tesisi kurma zorunluluğu gibi koşullardan dolayı teklif vermekten vazgeçtiklerini ifade etti.

TURPAK, "Sonuç olarak, UTTS projesi kapsamında hiçbir donanım ve çip temin etmediğimizi belirtmek isteriz," vurgusunu yaptı. Ayrıca, UTTS ihalesine katılmamalarına rağmen kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye destek için akaryakıt sektöründe UTTS donanım montajları ve diğer hizmetleri sunmaya devam ettiklerini açıkladı.