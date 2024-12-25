TÜRSAB Başkanı'ndan Erciyes'e Kış Turizmi Daveti

TÜRSAB'dan Erciyes'e Kış Turizmi Daveti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kayseri'nin kış turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Erciyes'in, kayak tutkunları için cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Bağlıkaya, "Tüm kayakçılar için Kayseri'nin pist uzunlukları ve kalitesiyle ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Herkesi Kayseri Erciyes'e davet ediyorum," dedi.

Turizmi Yaygınlaştırma Hedefi

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin turizm politikaları çerçevesinde turizmin yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Bağlıkaya, "Turizmi 4-5 şehre sıkışmış bir yapının ötesine geçirerek diğer şehirlere dengeli biçimde yaymak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Erciyes'in Ekonomik Katkısı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Dağı'nın hem yaz hem kış turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı. Çiçek, "Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pist uzunluğuna ve 41 farklı kayak pisti ile kış tatili için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu tesisler, Kayseri'nin ekonomisine önemli katkılar sağlıyor," dedi.

Gelecek Dönem Hedefleri

Bağlıkaya, özellikle kayak turizmine odaklanarak yurt dışındaki seyahat acentelerini Türkiye'ye davet edeceklerini belirtti. "Erciyes'in sunduğu imkanları sergileyerek, bölgemizi daha fazla tanıtmayı hedefliyoruz," dedi.

Kayseri'nin Dört Mevsim Zenginlikleri

Bağlıkaya, Kayseri'nin 4 mevsim boyunca çeşitli turistik zenginlikler sunduğunu da sözlerine ekleyerek, "Kayseri yazın bir kültür ve gastronomi destinasyonu, kışın ise bir kayak destinasyonudur," ifadesinde bulundu.

Altyapı Gelişimi Beklentisi

Kayseri'nin ulaşım imkanlarının her geçen gün arttığını ve önümüzdeki 1-2 yıl içinde hızlı tren hizmetinin devreye gireceğini belirten Bağlıkaya, bu gelişmelerin kış turizmi potansiyelini daha da büyüteceğine inandığını dile getirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Kayseri Erciyes'te toplantı düzenledi. Toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek (solda), Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve bölge seyahat acente temsilcileri katıldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya (sağda), toplantı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Kayseri Erciyes'te toplantı düzenledi. Toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek (solda), Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve bölge seyahat acente temsilcileri katıldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya (sağda), toplantı öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.