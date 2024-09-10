TURYİD Başkanı'ndan Restoranlara Fiyat Artışını Durdurma Çağrısı

TURYİD Başkanı'nın Fiyat Artışına İtirazı

TÜketici ve Restoranlar Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Para Gündem programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirer, restoranların fiyat artırmaması gerektiğini ve tedarikçilerin de üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini belirtti.

Tedarikçilerin Rolü ve Ekonomik Sıkıntılar

Demirer, "Tedarikçiler sadece et ve süt değil; yıkama ve taşıma firmaları gibi birçok sektörden tedarikçi var. Ancak ekonomi düşünce, onların işleri de sıkıntıya giriyor," dedi. Restoranların fiyat politikaları hakkında yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar mevcut fiyatların korunmasını talep etti.

Misafir Sayısındaki Düşüş

TURYİD Başkanı, restoranlardaki misafir sayısının son yıllarda azaldığını ifade etti. Demirer, "İlk 8 ayda misafir sayısı geçen yıla göre %20 azaldı. Bu, kümülatif olarak %35'e kadar çıkıyor. Bu durumu tersine çevirmek için fiyatları sabit tutmalıyız," şeklinde konuştu.

Ekonomik Görünüm

Demirer, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine atıfta bulunarak, maliyetlerin artışını da göz önünde bulundurmak gerektiğini vurguladı. "Sadece benim sektörümde değil, tüm sektörlerde bu zorluklar yaşanıyor," dedi.

Sonuç olarak, yeni ekonomik durumlar ve tüketici alışkanlıkları, restoran sektörünün dinamiklerini değiştirmeye devam ediyor. TURYİD'in bu çağrısı, sektör içerisindeki dayanışma ve sorumluluğun artması adına oldukça önemli.