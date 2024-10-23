TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Üzerine Açıklama

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır'dan Açıklama

Bakan Kacır, saldırının ardından İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin düzenlediği toplantıda, "Savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi, tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

Kacır, saldırı hakkında detaylı bilgi edinmek için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile temasa geçtiğini belirtirken, olayın çok yeni olduğunu ve detayları öğrenilemediğini ifade etti.

Geçmiş Olsun Temennisi

Bakan, açıklamalarında "Rabb'im bütün mühendislerimizi, araştırmacılarımızı korusun. Bu yolda büyük bir azimle ve kararlılıkla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ümit ediyorum ki, yaşanan bu saldırıda herhangi bir kaybımız olmaz. Tüm savunma sanayimize ve TUSAŞ'taki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.