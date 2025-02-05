TÜSİAD Yönetim Kurulu Adıyaman'ı Ziyaret Etti: Deprem Yaralarını Sarmak İçin Destek Vurgusu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Adıyaman'ı Ziyaret Etti

TÜSİAD Yönetim Kurulu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla Adıyaman'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, merkezi ve yerel yönetim ile bölgedeki iş dünyası temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Bölge İhtiyaçları Değerlendirildi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki heyet, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile bir araya gelerek, bölgede devam eden yeniden yapılanma süreci ve mevcut ihtiyaçlar üzerinde durdular.

Geleceğe Destek Sözleri

TÜSİAD olarak deprem sonrası bölgeye yardım çağrısında bulunduklarını hatırlatan Turan, "İki yıl önce ülke olarak çok büyük bir acı yaşadık. Üyelerimiz, deprem sonrası yaraları sarmak ve orta ile uzun vadeli projelerle bölgenin sosyoekonomik toparlanmasına katkı sağlamak için seferber oldu," dedi.

Adıyaman'da Yönetim Kurulu Toplantısı

Turan, bu yılki ilk Anadolu ziyaretlerini Adıyaman'a gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yönetim Kurulu toplantımızı burada gerçekleştiriyoruz. Depremin ikinci yıl dönümünde bölgede devam eden ihtiyaçları yerinde görmek istedik. Edindiğimiz bilgileri üyelerimizle paylaşarak, bölge ve iş dünyası ile sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz," şeklinde ifade etti.

25 Şubat’ta Deprem Konferansı Düzenlenecek

Orhan Turan, deprem sonrası kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, "Kentleri depreme dirençli hale getirmeliyiz. Altyapı, insan kaynağı ve sosyal yaşama yönelik imkanların güçlendirilmesi gerekiyor," dedi. Ayrıca, 25 Şubat'ta İstanbul'da düzenleyecekleri Deprem Konferansı ile kamu, iş dünyası ve akademiden çok önemli konukları bir araya getireceklerini duyurdu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla Adıyaman'ı ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile bir araya geldi.