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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Resepsiyonu Gerçekleştirildi

TÜSİAD, Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı öncesinde resepsiyon düzenledi, katılımcılar arasında siyasetçiler ve iş insanları yer aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 21:39
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Resepsiyonu Gerçekleştirildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yarın yapılacak Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı öncesinde, dikkat çekici bir resepsiyon düzenledi.

Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirilen etkinliğe, TÜSİAD üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, iş insanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, büyükelçiler, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.

Davetlileri salona girişlerinde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras karşıladı. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, yarın Turan ve Aras'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

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