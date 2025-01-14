Tütün ve Alkollü İçecek Ticaretine Yeni Teminat Düzeni Getirildi

Tütün ve Alkollü İçecek Üreticilerine Teminat Uygulaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün ürünleri ve alkollü içki ticareti yapanlardan alınacak teminat tutarlarını belirledi. Tütün üreticileri ile tütün üretim ve pazarlama kooperatifleri hariç olmak üzere, tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içeceklerin üretim ve ticaretinde faaliyet gösteren firmaların ödeyeceği tutarlar, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle yürürlüğe girdi.

Tütün Üreticilerinin Teminat Miktarları

Söz konusu teminat bedelleri aşağıdaki gibidir:

Sigara için:

için: Yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 20 milyar adede kadar olanlardan: 57 milyon 572 bin lira



20-40 milyar adede kadar olanlardan: 64 milyon 768 bin lira



40 milyar adetten fazla olanlardan: 71 milyon 965 bin lira

Makaron için:

için: 3 milyar adede kadar (3 milyar dahil): 57 milyon 572 bin lira



3-4 milyara kadar (4 milyar dahil): 64 milyon 768 bin lira



4 milyar adetten fazla: 71 milyon 965 bin lira

Nargilelik tütün mamulü için:

için: 300 tona kadar (300 ton dahil): 7 milyon 196 bin lira



300-600 tona (600 ton dahil): 14 milyon 393 bin lira



600 tondan fazla: 21 milyon 589 bin lira

Diğer tütün ürünleri kategorileri için belirlenen teminat miktarları da benzer şekilde sıralandı.

Alkollü İçecek Sektöründeki Teminatlar

Alkollü içecekler için teminat tutarları da detaylandırıldı. Gerçek ve tüzel kişiler için aşağıdaki gibi düzenlendi:

Fermente alkollü içecek üretimi için:

üretimi için: 20 bin litreye kadar (20 bin litre dahil): 719 bin lira



20 bin litreden 100 bin litreye kadar (100 bin litre dahil): 1 milyon 439 bin lira



100 bin litreden 300 bin litreye kadar (300 bin litre dahil): 2 milyon 878 bin lira



300 bin litreden 2 milyon litreye kadar (2 milyon litre dahil): 5 milyon 757 bin lira



2 milyon litreden 10 milyon litreye kadar (10 milyon litre dahil): 11 milyon 514 bin lira



10 milyon litreden fazla: 71 milyon 965 bin lira

Teminatların Güncellenmesi

Faaliyet hacimleri değiştiğinde, teminat tutarları da güncellenecek. Tütün ve alkollü içecek üreticilerinden alınacak toplam teminat tutarı maksimum 71 milyon 965 bin lira olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, tütün işleme tesisleri bulunan gerçek ve tüzel kişilerden ek teminat alınmayacak. Kamu kuruluşları için bu teminat uygulaması geçerli olmayacak.