Tuvalet kağıtlarında havlu kağıtlarında böyle indirim görülmedi! 80 TL’ye ihtiyacınız olanı alıp çıkacaksınız

Tuvalet kağıtlarında ve havlu kağıtlarında indirim bekleyenlere müjdeli haber Çetinkaya marketlerden verildi. 15 Şubat tarihine kadar Çetinkaya marketlerde kağıt havlular 80 TL’ye, dev tuvalet kağıtları ise 125 TL’ye düşüyor. İşte Çetinkaya marketlerde indirimli tuvalet kağıdı ve kağıt havlu çeşitleri…

Tuvalet kağıtlarında havlu kağıtlarında böyle indirim görülmedi! 80 TL’ye ihtiyacınız olanı alıp çıkacaksınız
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Tuvalet kağıdı ve havlu kağıt çeşitleri temel hijyen grubunda en çok zama tabi tutulan ürünler arasında yerini alıyor. Özellikle vatandaşların evlerinde en çok ihtiyaç olan tuvalet kağıdı ve havlu kağıt ürünlerinin son zamanlar içerisinde peş peşe zamlara tabi tutulması vatandaşın indirimli şekilde tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerin kovalamasına sebebiyet verdi. Tam bu noktada Çetinkaya marketler 1 Şubat tarihinde başlatmış olduğu aktüel ürünler katalogunda farklı markalarda tuvalet kağıdı ve havlu kağıt ürünleri indirimli şekilde satışa çıkardı. İndirimli Çetinkaya marketlerin başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloguna muhakkak göz atmalısınız! 

40’LI TUVALET KAĞIDI 124,99, 12’Lİ HAVLU KAĞIT 79,99 TL’YE SATIŞTA 

Tuvalet kağıdı ve havlu kağıtlarında indirim bekleyen vatandaşların yüzüne bu sefer Çetinkaya marketler güldü. Çetinkaya marketlerde farklı farklı tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünleri indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Dikkatleri en fazla üzerine çeken ürünler ise Mega tuvalet kağıdı 40’lının 124,99 TL’ye, TENO kağıt havlu 12’linin 79,99 TL satışta olması oldu. Bu ürünlerin yanı sıra Famila peçete 100’lü 19,99 TL’ye, Famila 16’lı kağıt havlu Aloe Vera 119,99 TL’ye, Famila kağıt havlu 12’li 119,99 TL’ye, Silen tuvalet kağıdı 40’lı 149,99 TL’ye Aqua tuvalet kağıdı 40’Lı 159,99 TL, Komili Yuvam tuvalet kağıdı 32’li 174,99 TL ve son olarak Komili Yuvam kağıt havlu 12’Lİ 104,99 TL’ye satışta olacak. 15 Şubat tarihine kadar Çetinkaya marketlerde bu ürünleri oldukça uygun fiyatlara satın alıp stoklayabilirsiniz!

Tuvalet kağıtlarında havlu kağıtlarında böyle indirim görülmedi! 80 TL’ye ihtiyacınız olanı alıp çıkacaksınız

Tuvalet kağıtlarında havlu kağıtlarında böyle indirim görülmedi! 80 TL’ye ihtiyacınız olanı alıp çıkacaksınız

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