Tüylü Kekreçiçeği (Draba lasiocarpa) Türkiye florasına eklendi

Küre Dağları Milli Parkı'nda keşfedilen 'Tüylü Kekreçiçeği' (Draba lasiocarpa), yaklaşık 850 bireyle Türkiye bitki florasına kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:15
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Küre Dağları Milli Parkında kayalık yamaçlarda gözlemlenen yeni keşif 'Tüylü Kekreçiçeği'nin Türkiye bitki florasına kayıt edildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklaması

Yumaklı, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, 'Anadolu'nun En'leri arasına yeni bir keşif olan 'Tüylü Kekreçiçeği'nin de eklendiğini' belirtti ve şu değerlendirmelerde bulundu:

'Küre Dağları Milli Parkı'nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen bu zarif bitki, floramıza kaydedildi. Dünyada 3 bitki coğrafyasının kesiştiği bir konumda bulunan ülkemiz, 4 bini endemik olmak üzere, 13 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, çok sayıda kültür bitkisinin de orijin merkezi durumunda. Doğanın bu eşsiz mirasını koruyor, gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.'

Keşif detayları

Paylaşımda, bilimsel adı Draba lasiocarpa olan sarı çiçekli bitkinin, Küre Dağları Milli Parkı'nda üç farklı lokalitede yapılan arazi çalışmalarında yaklaşık 850 birey olarak gözlemlendiği belirtildi.

