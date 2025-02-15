Tüzel Kişilerin KKM Hesapları 2025'te Sona Eriyor

Tüzel Kişiler için KKM Hesap İşlemleri Son Buldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Merkez Bankası, tüzel kişilerin KKM hesaplarında hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılacağını duyurdu.

TCMB'den Resmi Açıklama

TCMB, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Kapsam ve Geçiş Hedefleri

Ayrıca, açıklamada tüzel kişilere ait KKM hesaplarının, KKM'nin TL'ye geçişi ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı belirtildi. Bu durum, tüzel kişiler için KKM sisteminin yapısını ve işleyişini değiştirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.