TZOB Başkanı Bayraktar: Market Fiyatlarında 41 Üründen 23'ünde Artış Görüldü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Bayraktar Fiyat Değerlendirmesi Yaptı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında yapılacak alışverişlerde tüketiciyi etkileyen fiyat değişimlerini detaylı bir şekilde değerlendirdi.

Fiyat Artış ve Düşüşleri

Bayraktar, ocak ayında marketlerdeki 41 ürünün 23'ünde fiyat artışı, 18'inde ise fiyat düşüşü yaşandığını belirtti. Dikkat çeken bir diğer nokta ise üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 597,4 ile limonda yaşanması oldu. Takip eden ürünler arasında patates (%379,9), mandalina (%267,2), kuru kayısı (%215,4) ve kuru fasulye (%193,6) yer aldı.

En Fazla Artış ve Düşüş Gösteren Ürünler

Marketlerde en fazla fiyat artışı %14,9 ile kuru fasulye olurken, üreticide en yüksek artış oranı %25,8 ile portakalda tespit edildi. Ocak ayında patlıcan %26,8 ile markette en çok düşen ürün olurken, üreticide %46,8 ile en büyük düşüş karnabaharda gerçekleşti.

Ürün Fiyatlarındaki Değişimlerin Nedenleri

Bayraktar, karnabahardaki fiyat düşüşünün, erkenci ve orta çeşitlerin aynı dönemde hasat edilmesinden kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, havaların sıcak seyretmesi doğrudan patlıcan rekoltesini artırarak üretici fiyatlarını olumsuz etkilemiştir.

Girdi Fiyatlarında Yılın İlk Ayı Değişimleri

Ocak ayı itibarıyla girdi fiyatlarına da dikkat çeken Bayraktar, ÜRE ve amonyum nitrat gübresinin %10, amonyum sülfat gübresinin %6,3, 20.20.0 kompoze gübresinin %5,6, DAP gübresinin %3,5 arttığını açıkladı. Geçmiş yıla dair verilerde ise ÜRE gübresinin %35,3, amonyum sülfat gübresinin %34,4, DAP gübresinin %32,9 arttığı görüldü.

Sonuç olarak, kira artışları ve girdi maliyetlerindeki yükselmeler, üreticilerin fiyatlarını etkilemeye devam ederken, market fiyatları üzerindeki etkileri de dikkatle izlenmeye devam edecek.