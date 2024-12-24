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TZOB, Doğal Afetlerden Etkilenen Çiftçilere Yardım Talep Etti

TZOB Başkanı Bayraktar, doğal afetlerin tarıma etkisini vurgulayarak yardımların artırılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:59
TZOB, Doğal Afetlerden Etkilenen Çiftçilere Yardım Talep Etti

TZOB, Doğal Afetlerden Etkilenen Çiftçilere Yardım Talep Etti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son dönemde artan doğal afetlerin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirterek, çiftçilere yönelik yardımların artırılması gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, doğal afetlerin sayısının ve şiddetinin giderek arttığına dikkat çekerek, bu durumun en çok doğa koşullarına bağlı üretim yapan çiftçileri etkilediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen doğal afetlerin sayısının 10 yıl öncesine göre 3 kat arttığını aktaran Bayraktar, bu yılın ilk 8 ayında 900 doğal afetin gerçekleştiğini, bu afetlerin %36'sının şiddetli yağış ve sel, %22'sinin dolu, %21'inin ise fırtına ve hortum şeklinde olduğunu belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde ağustos ve eylül aylarında yaşanan şiddetli yağmur sonucu meydana gelen selin, karnabahar, brokoli ve lahana gibi ürünleri su altında bıraktığını hatırlatan Bayraktar, bu olayın çiftçilerin emeklerini heba ettiğini ve ürün fiyatlarının artışına sebep olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, Çanakkale'nin Biga ilçesinde ekim ayında 45 bin dekar alanda yaşanan dolu afetinin çeltik alanlarını tamamıyla zarara uğrattığını belirtti. Ziraat odasından alınan bilgilere göre, çiftçilerin yaralarını sarmak için henüz bir gelişme yaşanmadığını da sözlerine ekledi.

Desteklerin Acilen Ödenmesi Gerekiyor

Bayraktar, üreticilerin üretime devam edebilmesi için desteklerin acil olarak ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Sigorta Sistemi Yetersiz

Devlet destekli tarım sigortalarının etkileyici bir artış sağlasa da, bunun yeterli olmadığını belirten Bayraktar, devlet desteğinin artırılması ve primlerin daha makul düzeye çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Çiftçilerin sigortaya olan ilgilerini artırmak için istek ve beklentilerinin daha fazla dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Çiftçilerimizi tarımsal üretimden koparmamak ve ülkenin gıda arzını korumak birincil gayemiz olmalıdır" şeklinde konuştu.

Bayraktar ayrıca, tarımsal üretim yapan çiftçilerin ekonomik durumlarının, yaşanan doğal afetlerle sarsıldığını ve bu nedenle yardımların artırılmasının önemine dikkat çekti.

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