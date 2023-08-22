Üç bankadan konut kredisi kampanyası: Hem de 180 ay vadeli!

Ev sahibi olmak isteyenlere kamu bankaları büyük kredi kampanyasını duyurdu! Hem de en düşük faiz oranından! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

180 AY VADELİ KONUT KREDİSİ

Son dönemlerde fahiş şekilde yükselen konut fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ederken kamu bankaları ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşlara yüzde 1.20 faiz oranından 180 ay vadeye kadar kredi ödemesi veriliyor.





Cumhurbaşkanı tarafından verilen talimat sonrasında devlet destekli konut kredileri de başladı. BDDK tarafından başlatılan kampanyaya göre kamu bankaları vatandaşların ev sahibi olmalarını destekleyecek ve en düşük faiz oranından ödeme yapılacak. Dar gelirli vatandaşların da düşünüldüğü bu kampanya kapsamında 180 ay vadeli konut kredileri sıfır ve ikinci el evler için geçerli olacak. Vatandaşlar bu üç bankanın konut kredilerinden Ekim ayından itibaren faydalanmaya başlayacak.