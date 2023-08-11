Uçağa binmek hayallerde kalacak! Yeni zam uçağa ayak bastırmayacak

Son zamanlarda özellikle döviz kurlarındaki artışın etkisiyle birçok sektörde fiyatlar arttı. Gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar geniş bir yelpazede yaşanan bu yüksek oranlı zamlar, tüketicilerin tepkisini çekmeye başladı. Bu durumun ne kadar süreceği merak konusu olurken, yaz tatili döneminin geldiği bu günlerde uçak seyahatlerine yönelik yeni bir karar duyuruldu.

Son dönemde ardı ardına gelen zamlarla birlikte, uçak bileti fiyatları da gündemi meşgul ediyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yeni bir tarife düzenlemesi yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Özellikle iç hat uçuşlarına yönelik alınan bu karar, tüketicileri şaşırttı.

TAVAN ÜCRET 2 BİN 500 LİRA OLDU





Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçak biletlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Yurt içi uçuşlarına yönelik yapılan bu düzenlemeyle, iç hat uçak biletlerinin azami ücretine yüzde 65 oranında bir zam geldi. Böylece, en fazla ödenmesi gereken tutar 1.650 TL'den 2.500 TL'ye yükseldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yurt içi uçuş bilet tarifesinde gerçekleştirdiği yüzde 65'lik zam kararı, pek çok kişiyi şaşırttı. Azami ücret uygulamasının 2.500 TL'ye yükseltilmesi, kararın ardından gelen tepkilere neden oldu. Aynı zamanda, kurumun temmuz ayında da yüzde 43'lük bir zam kararı aldığı belirtildi.

Bu yeni kararın ardından uçak bilet ücretleri hesaplanmaya başlandı. Örneğin, 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 01:20'de İstanbul'dan Diyarbakır'a kalkacak bir uçağın EcoFlay B sınıfı bilet ücreti 2.500 TL olarak belirlendi. ExtraFly B sınıfı bilet ücreti ise 2.750 TL olarak açıklandı.