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Uçak bileti almak isteyenlere büyük şok! Zamlı liste cepleri yakacak

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Uçak bileti almak isteyenlere büyük şok! Zamlı liste cepleri yakacak
İç hatlardaki uçak biletlerine inanılmaz bir zam geldi. Biletler tam 1000 TL zamlandı! İşte detaylar...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından alınan yeni bir kararla, iç hat uçuşlarının tavan fiyatlarına ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Bu son düzenleme ile birlikte iç hat tek yön uçak bileti ücretleri, önceki 1.650 TL'lik sınırdan adeta sıçrayarak 2.500 TL'ye yükseltildi. Havayolu seyahatlerindeki bu tavan fiyat artışı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak duyuruldu.

iç hat biletlerine zam

Geçtiğimiz Temmuz ayında da benzer bir durum yaşanmıştı. İç hat tek yön uçuşlarının tavan fiyatı, o dönemde yüzde 43'lük bir artışla 1.150 TL'den 1.650 TL'ye yükseltilmişti. Ancak bu yeni düzenleme ile birlikte, uçak bileti fiyatlarında daha da büyük bir yükseliş gerçekleşti.

Bu tür düzenlemelerin hava yolculuğu sektöründe fiyat politikalarını etkileyebileceği ve yolcuların seyahat tercihlerini yeniden gözden geçirmelerine neden olabileceği ifade ediliyor. Artan uçak bileti fiyatları, seyahat bütçelerini düşünen yolcular için yeni kararlar almayı gerektirebilir.

Ekonomi
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