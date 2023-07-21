Uçak biletlerine bir zam daha geliyor: Tavan fiyat 1650 TL'ye çıkarıldı

Uçak seyahati yapan insanlara kötü haberler peş peşe veriliyor. Zamlar uçak fiyatlarını da vurdu! Güncel tutarlar açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UÇAK FİYATLARI ARTIYOR

Ekonomik anlamda yaşanan zorluklar, enflasyon yüksekliği, döviz yükselişi, ÖTV zamları gibi birçok etken hayatın her alanını etkilemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ÖTV zamlarıyla birlikte akaryakıta yapılan zamlar uçak fiyatlarını da vurdu. Yapılan haberlere göre iç hat uçak biletlerinde tavan fiyat uygulamasında artış yaşandı. Yakıt fiyatları sebebiyle havayolu şirketleri zam kararı aldı.





Şirketler tarafından iletilen talepler olumlu olarak değerlendirildi ve iç hat biletlerde 1150 TL olarak uygulanan tavan fiyat 1.650 TL'ye yükseldi. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Binali Yıldırım tarafından yapılan girişimlerle birlikte 2013 senesinde iç hatlarda ekonomi sınıfında tek yön biletlerde tavan fiyat uygulaması başlamıştı. İlk başladığı dönemde 299 TL olarak uygulanan tavan ücret 2021 senesinde 499 TL, 2022 senesinde 599 TL olmuştu. Uygulama başladıktan günümüze kadar toplam yüzde 451 zam yapıldı.