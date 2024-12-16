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Ücretli Çalışan Sayısı Ekim'de Yıllık %2,5 Arttı

Ekim ayında Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda %2,5 artarak 15,8 milyon kişiye ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:12
Ücretli Çalışan Sayısı Ekim'de Yıllık %2,5 Arttı

Ücretli Çalışan Sayısında Yıllık Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, ekim ayında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış gösterdi. Bu artışla birlikte Türkiye genelindeki ücretli çalışan sayısı 15 milyon 837 bin 471 kişiye ulaştı. Geçen yıl ekimde bu sayı 15 milyon 448 bin 458 olarak kaydedilmişti.

Sektör Bazında Değişimler

Ekim ayı itibarıyla sektörler bazında inceleme yapıldığında, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,1 azalma gözlemlenirken, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 artış kaydedildi.

Aylık Değişimler

Bunun yanı sıra, ekim ayında sanayi sektöründe aylık bazda yüzde 0,3 azalma yaşanırken, inşaat sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış gözlemlendi. Genel olarak, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısında ekimde aylık bazda belirgin bir değişim yaşanmadı.

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