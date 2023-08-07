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Uçuşa geçen dolara hız artıracak tahmin! Ünlü ekonomist 'malesef' diyerek duyurdu

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Uçuşa geçen dolara hız artıracak tahmin! Ünlü ekonomist 'malesef' diyerek duyurdu
Asgari ücret artışının ardından dolar kurunun hızla değer kazanması, kamuoyunu ve yatırımcıları endişelendiriyor. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından doların 27 TL'nin üzerine çıkması piyasada çalkantılara neden oldu. Doların gelecekte nasıl olacağını merak eden vatandaş, "1 dolar 30 TL mi olur?" Dolar yükselir mi düşer mi? şeklindeki soruları düşünmeye başladı..

Ekonomi uzmanı Özgür Demirtaş, dolar için ilk kez rakamlarını açıkladı ve son dakika açıklaması yaptı. Demirtaş, açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken doların geleceğine ilişkin havayı belirledi. Vatandaşlar ise bu açıklamayı dinler dinlemez döviz bürolarına akın etti.

4 Ağustos 2023'te doların ve euronun ne kadar olduğunu görmek de ilginç. Dolar bugün Türk Lirası karşısında yükseliş gösteriyor. Dolar/TL kuru 26.9831TL ve satış fiyatı 26.9932TL'den işlem görmekte. Aynı gün euro kuru da yükseldi. Euro'nun alış fiyatı 29.5734 TL, satış fiyatı ise 29.5911 TL.

Uçuşa geçen dolara hız artıracak tahmin! Ünlü ekonomist 'malesef' diyerek duyurdu

Özgür Demirtaş, daha önceki dolar tahminlerine sık sık konu olmuştu. Şimdi dolar kurunda 28 TL seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten Demirtaş, hükümete doları uygun bir seviyeye yükseltmesi talimatını verdi. Demirtaş, yabancı yatırımcının girebilmesi ve ihracatçının rahatlayabilmesi için doların belirlenen rakama çıkması gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte, ekonomik tahminlerin kesin olmadığını ve döviz kurlarının birçok iç ve dış faktör nedeniyle dalgalanabileceğini lütfen unutmayın. Bu nedenle, uzman görüşüne dayalı olarak yatırım kararlarının dikkatli bir şekilde verilmesi önemlidir.

Ekonomi
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