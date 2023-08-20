Ucuz araba arayanlar dikkat! 800.000 TL altı en ucuz sıfır otomobiller belli oldu

Türkiye otomotiv pazarında, bütçe dostu tercihler arayanlar için en uygun fiyatlı otomobiller belirlendi. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci tarafından yapılan inceleme sonucunda, 800,000 TL'nin altında satılan en ekonomik 6 otomobil sıralandı.

Listenin başını Hyundai i10 1.0 MPI 67 bg Jump Manuel çekiyor. Bu model, sadece 715,000 TL'lik bir başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 bg Easy Manuel ise 729,900 TL'lik fiyatıyla listenin ikinci sırasında kendine yer buluyor.





Otomobil tercihlerinde otomatik şanzımanı tercih edenler için ise iki seçenek bulunuyor. Hyundai i10 1.0 MPI 67 bg Jump AMT ve Kia Picanto 1.0L 67 bg AMT modelleri, her ikisi de 760,000 TL'lik bir fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Fiat Egea ailesi de listede yerini alıyor. Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 bg Urban Manuel ve Fiat Egea HB 1.4 Fire 95 bg Street Manuel, her ikisi de 779,900 TL'ye satın alınabiliyor.

Bu modeller, bütçe dostu otomobil arayışında olanların ilgisini çekebilecek uygun fiyat seçenekleri sunuyor. Hem şehir içi kullanıma uygun yapısı hem de ekonomik yakıt tüketimiyle dikkat çeken bu otomobiller, farklı ihtiyaçlara cevap verme potansiyeli taşıyor.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin yaptığı inceleme, Türkiye otomobil pazarında uygun fiyatlı otomobil arayışında olanları bilgilendirmek adına önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Uygun fiyatlı ve güvenilir otomobil seçenekleri, kullanıcıların bütçe planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir.