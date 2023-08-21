Ucuza altın almak için sayılı günleriniz kaldı! Ünlü ekonomist zirve tarihini duyurdu

Hatice Kolçak altın piyasası hakkında konuştu. Detayları öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

ALTINDA SON DURUM

Doların artması altın piyasasını da büyük oranda etkiledi. Gram altının fiyatı 1.700 TL'yi aştı. Birikimlerini altın üzerinden yapan vatandaşlar altın hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak önemli açıklamalarda bulundu.,





Kolçak, gram altının on iki gün içerisinde yeni bir seviye için hazırlandığını söyledi. Altın alım döneminin sonuna gelindiğini söyleyen Hatice Kolçak, birikim yapan vatandaşların endişe etmemesini bu süre zarfında sabırlı olmaları gerektiği sözlerini söyledi. Altın yatırımı yapmak isteyenlerin uzman görüşleri içinde yapılmasını sözlerine ekledi. Gram altının satış fiyatı ise şu an 1.644,53. Uzmanlar güncel altın fiyatlarının alım yapmak için uygun olmadığını ancak satışlar için de sabırlı olunması gerektiğini söylüyor.