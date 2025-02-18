Ukrayna'nın Kazak Petrol İstasyonuna Saldırısı: ABD'ye Tepki mi?

Ukrayna, Kazak petrolü taşıyan istasyona saldırdı. Rusya, bu durumu ABD'ye tepki olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:40
Ukrayna'nın Kazak Petrol İstasyonuna Saldırısı: ABD'ye Tepki mi?

Ukrayna'dan Kazak Petrol İstasyonuna Saldırı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna'nın, Kazakistan petrolünü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC)’na ait petrol pompalama istasyonuna saldırdığını belirtti. Novak, saldırının ardında yatan nedenin ABD’ye yönelik bir tepki olduğunu vurguladı.

Novak'tan Saldırı Değerlendirmesi

Novak, başkent Moskova’da yapılan bir toplantıda, Kuban şehrindeki petrol pompalama istasyonuna düzenlenen İHA saldırısını değerlendirdi. Bu saldırı sonucunda istasyonun kapasitesinin yüzde 30 ila 40 oranında düştüğünü kaydetti. Ayrıca, onarım sürecinin uzun zaman alacağını da sözlerine ekledi.

Uluslararası Ortaklar ve Saldırının Nedeni

Novak, saldırıya uğrayan hattın uluslararası ortaklarının arasında bazı Avrupalı şirketlerin yanı sıra ABD’li Cxxron ve ExxonMobil gibi devlerin de bulunduğunu ifade etti. Saldırının, Münih Güvenlik Konferansı’nda yapılan açıklamalar sonucu gerçekleştiğini düşündüğünü belirten Novak, bunun Ukrayna tarafından ABD’ye yapılan bir tepki olabileceğini söyledi.

Putin'den Yaptırım Uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası ortakların gerekli onarım ekipmanlarını temin etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu sürecin yaptırımlara rağmen gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi.

CPC'nin Rolü

CPC, Kazakistan'daki Tengiz sahasında çıkarılan petrolü Rusya üzerinden Kara Deniz’e taşıyarak, buradan tankerlerle küresel pazarlara ulaştırmaktadır.

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