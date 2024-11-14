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ULAK Haberleşme Genç Mühendislere Kablosuz İletişim Eğitimi Sunuyor

ULAK Haberleşme, genç mühendis adayları için 'Aday KİM' programıyla eğitim ve iş fırsatları sağlıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:07
ULAK Haberleşme Genç Mühendislere Kablosuz İletişim Eğitimi Sunuyor

ULAK'tan genç mühendis adaylarına büyük fırsat!

Türkiye’nin yerli haberleşme altyapısını güçlendirmek için çalışan ULAK Haberleşme AŞ, kablosuz iletişim alanında kariyer yapmak isteyen genç mühendis adayları için Aday Kablosuz İletişim Mühendisleri Programı (ADAY KİM) başlatıyor.

ADAY KİM programı, mühendis adaylarına istihdam fırsatı sunmayı hedefliyor. ULAK, bu program kapsamında üniversitelerle işbirliği yaparak ileri haberleşme teknolojilerine ilişkin eğitimler verecek. Eğitimlerin detayları, üniversitelerle yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek.

Geleceğe Hazırlık ve Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi

Program, genç mühendis adaylarını 5G ve 6G, akıllı ulaşım sistemleri gibi geleceğin teknolojilerine hazırlamanın yanı sıra Türkiye'nin yerli kablosuz haberleşme teknolojilerini geliştirme sürecine katkı sağlayacak insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyor.

ULAK Haberleşme, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Sektör Kampüste Projesi kapsamında, krediyle verilmekte olan dersler aracılığıyla mühendis adaylarına V2X, 5G teknolojileri, güvenlik ve dijital altyapı gibi konularda eğitimler sunuyor. Bu derslerde ULAK mühendisleri, Türkiye'nin akıllı ulaşım sistemlerine katkı sağlayacak yeni nesil haberleşme teknolojilerini genç mühendis adaylarına aktarıyor.

Staj ve İş İmkanları ile Geleceğinizi Şekillendirin

ADAY KİM programı, kablosuz iletişim teknolojilerine ilgi duyan mühendis adaylarına staj ve iş imkanları sunarak, sektörde deneyim kazanmalarını sağlıyor. Alumni tabanlı bir kariyer gelişim süreci ile program sonunda başarılı olan adaylar, ULAK’ta kariyerlerine devam etme fırsatına sahip olacak.

ULAK Haberleşme, ADAY KİM programı ve üniversitelerle yürütülen eğitim işbirlikleriyle Türkiye'nin haberleşme altyapısını güçlendirmeyi ve genç mühendislerin sektörel yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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