ULAK Haberleşme SAHA EXPO'da 5G Teknolojisini Tanıttı

ULAK Haberleşme, SAHA EXPO'da katılımcılara 5G teknolojisinin gücünü sergiledi. Genel Müdür Ruşen Kömürcü, burada yaptığı açıklamada, "5G'de 1,2 Gbps hızı burada özel telefonlar aracılığıyla katılımcılara gösteriyoruz." dedi.

Teknolojik İlerleme ve Destek

Kömürcü, ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) aldıkları özel izinle 5G teknolojisine ulaşma konusundaki ilerlemeyi kullandıkları platformda vurguladı. SAHA İstanbul tarafından düzenlenen etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 6 bakanlığın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteği ile gerçekleştirildi.