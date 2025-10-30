Ulaştırma Bakanı: Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026 İlk Çeyrekte Tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, sertifikasyonun tamamlanmasının ardından hattın tamamının 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete alınacağını açıkladı.

Sertifikasyon ve hedef tarih

Uraloğlu: "Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz."

Projenin kapsamı ve ilerleme

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, toplam 31,5 kilometre ve 7 istasyon olarak planlandı. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik bölüm geçen yıl açıldı. Hattın henüz açılmamış olan 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabında ise çalışmalar hızla devam ediyor.

Türkiye genelinde tamamlanan kent içi raylı sistem uzunluğu yaklaşık 434 kilometreye ulaşırken, 122 kilometrelik hattın yapımı devam ediyor ve 297 kilometre yeni hat planlanıyor. Bu projeler tamamlandığında toplam raylı sistem uzunluğunun 853 kilometreye yaklaşacağı belirtildi.

İnşaat ve teknik durum

Proje inşaatında tünel kazıları ve betonarme imalatları bitirildi, durakların ince inşaat işlerinde %97 ilerleme kaydedildi. Elektromekanik ve sinyalizasyon işlemlerinde test çalışmaları sürüyor; tren entegrasyonu tamamlandığında sinyalizasyon testleri ve sertifikasyon sürecine geçilecek.

Entegrasyon ve seyahat süreleri

Yeni etabın tamamlanmasıyla hat; Bakırköy-Kayaşehir, Ataköy-Olimpiyatköy, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt ve Yenikapı-Halkalı metroları ile Marmaray'a entegre olacak. Uraloğlu, entegrasyon sonrası bazı yolculuk sürelerini şöyle paylaştı: Halkalı - İstanbul Havalimanı: 30 dakika, Halkalı - Göktürk: 43 dakika, Halkalı - Kağıthane: 54 dakika, Halkalı - Gayrettepe: 57 dakika, Küçükçekmece - Kemerburgaz: 50 dakika, Başakşehir (Metrokent) - Kağıthane: 48 dakika.

Sürücüsüz testler ve yerli sinyalizasyon

Projede ilk kez yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi kullanılıyor. Uraloğlu, "Şimdi sizlerle birlikte Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında sürücülü düşünmüştük ama arkadaşlarımızın son yaptığı testlerle birlikte küçük bir sürücüsüz test sürüşü gerçekleştireceğiz. Ancak 15 Aralık'ta asıl sertifikasyon süreçleri başladığında, metro araçlarımız sürücüsüz olarak bu testlerden geçecek. Şu anda sürücülü olarak hizmet veren kullanımdaki 10 setimizi de kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştüreceğiz. Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Test sürüşü sürücüsüz gerçekleştirildi. Uraloğlu, "6 dakikada yaklaşık 7,5 kilometrelik kesimi test etmiş olduk. 121 kilometre saatlik hıza çıkabildik. Bu, Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı. Elbette bu bir test seyahatiydi. Aracımız (metro) Ankara'da, yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretiliyor." dedi.

İstanbul'un metro ihtiyacı

Uraloğlu İstanbul'un ulaşım sorununu yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını, şehrin 1004 kilometre metro hattına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Şu an şehirde 380 kilometre metro hattı bulunduğunu; devam eden projeler tamamlandığında bu uzunluğun 407 kilometreye yaklaşacağını, bunun da ilave yaklaşık 600 kilometrelik hattın daha yapılması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı Kesimi İnceleme ve Test Sürüşü Programı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, projeyle ilgili kendisine yapılan sunumun ardından açıklamalarda bulundu.