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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Projesinde İncelemelerde Bulundu

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 17,5 kilometrelik etabında incelemelerde bulunan Uraloğlu, hedef tarihleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 13:13
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Projesinde İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Metro Hattında İncelemeler Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın hizmete açık olmayan 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabında yaptığı incelemelerde önemli bilgiler paylaştı. Uraloğlu, "Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini 19 Mart’ta hizmete açmıştık. Hattımızın devamında, bu bölümde çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi.

Projede Hedef 2025

Bakan Uraloğlu, bu projeyi 2025 yılının ortasında tamamlayıp, yıl sonunda hizmete açmayı hedeflediklerini açıklayarak, "Ülke genelindeki hizmete sunulan kent içi raylı sistem hattı uzunluğu 434 kilometreye ulaştı" şeklinde konuştu.

Büyükşehirlerdeki Raylı Sistemler

Uraloğlu, İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da 79,4 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının inşaatına devam ettiklerini belirtirken, Türkiye genelinde 324,1 kilometrelik yeni hat inşasının planlandığını belirtti. Böylelikle, yapılması tamamlanan ve planlanan projelerle birlikte toplamda 837,5 kilometrelik yeni bir raylı sistem ağı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ulaşımda Önemli İyileştirmeler

İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattında 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesiminde, yaklaşık 1,5 milyon yolcu taşındığını ifade eden Uraloğlu, "Bu kesim, raylı sistemlerle entegrasyon sağlayarak ulaşım süresini kısaltıyor" dedi.

Dünyanın En Uzun Metro Hattı Olacak

Bakan, hatların tamamlanmasıyla Türkiye’nin en uzun ve hızlı metro hattının inşa edileceğini, ayrıca bu metro hattının dünyanın sayılı metro hatları arasında yer alacağını belirtti. Uraloğlu, "Bu projeyle yıllık 6 milyon saatlik zaman tasarrufu sağlayacağız" diye ekledi.

İstanbul’da Daha Fazla Metro İhtiyacı

Uraloğlu, İstanbul’un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğuna işaret ederek, şehir içindeki ulaşım sorununu yüzeyden çözmenin imkansız olduğunu belirtti. Daha fazla metro hattının yapılması gerektiğini vurgulayarak, Bakanlık olarak her zaman İstanbulluların yanlarında olduklarını ifade etti.

Projenin Devamı ve Çalışanlarla Bir Araya Geldi

İncelemelerinin ardından Uraloğlu, yüklenici firmaların yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirerek, projede gelinen aşamalara ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

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